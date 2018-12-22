Gaziantep’i sevindireceğiz – Fotomaç – 22 Aralık 2018
22 Aralık 2018, Cumartesi
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Gaziantep’i sevindireceğiz

Gaziantep’i sevindireceğiz

Gazişehirli Oğulcan, “Mayıs ayı geldiğinde bu şehri çok sevindireceğiz” diye konuştu.

1. Lig'de Gazişehir Gaziantep'in futbolcusu Oğulcan Çağlayan açıklamalarda bulundu. Oğulcan, bugünkü maçını kazanarak 31 puana ulaşacaklarına emin olduğunu söyledi. 22 yaşındaki futbolcu, "Yaşadığımız 2 maç geride kaldı biz hem taraftarlarımızdan hem de yönetim kurulumuzdan bu mağlubiyetlerden dolayı özür diliyoruz. Geçen sezon 'de şampiyonluk yaşarken de 31 topladık" dedi.
  1. 22.12.2018
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