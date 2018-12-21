Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, pazar günü deplasmanda yapılacak Eskişehir maçını kazanıp, ikinci devreye farklı hazırlanacaklarını söyledi.
Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, pazar günü deplasmanda yapılacak Eskişehir maçını kazanıp, ikinci devreye farklı hazırlanacaklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Gidenlerin yerine mutlaka takviyeler olacak. Maksimum 4 transfer düşünüyoruz. Avrupa için Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz" dedi.
- 21.12.2018
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
Maksimum dört transfer olur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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