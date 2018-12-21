Maksimum dört transfer olur – Fotomaç – 21 Aralık 2018
21 Aralık 2018, Cuma
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dört olur

Maksimum dört transfer olur

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, pazar günü deplasmanda yapılacak maçını kazanıp, ikinci devreye farklı hazırlanacaklarını söyledi.

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, pazar günü deplasmanda yapılacak maçını kazanıp, ikinci devreye farklı hazırlanacaklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Gidenlerin yerine mutlaka takviyeler olacak. 4 düşünüyoruz. Avrupa için 'nı kazanmak istiyoruz" dedi.

  1. 21.12.2018
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