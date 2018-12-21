Horoz haftayı açıyor – Fotomaç – 21 Aralık 2018
21 Aralık 2018, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Horoz haftayı açıyor

Horoz haftayı açıyor

1. Lig'de ilk devrenin kapanış haftası - maçıyla başlıyor.

1. Lig'de ilk devrenin kapanış haftası - maçıyla başlıyor. Son haftaların formda ekibi Denizlispor, 33 puanla 2. sırada bulunuyor. Saat 19.00'da başlayacak maç öncesi biletlerin büyük kısmının tükendiği öğrenildi.

  1. 21.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Horoz haftayı açıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN