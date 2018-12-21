Denizlispor zirve takibini sürdürüyor

MAÇTAN DAKİKALAR



10. dakikada orta sahadan kazanılan topla ceza alanı çizgisinin yakınına kadar 2 rakibini çalımlarla geçen Burak Çalık'ın doğrudan kaleye gönderdiği sert şutta top direğin yanından az farkla auta gitti.



16. dakikada Ziya'nın ceza alanı içerisine yaptığı ortada müsait pozisyonda topa yükselen Mahmet'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.



39. dakikada İstanbulspor savunmasının yaptığı pas hatasında topu önünde buluna Ziya, ceza alanı içerisine kadar girdi. Pas vermek yerine şansını deneyen Ziya'nın kötü vuruşunda top savunmaya çarparak kaleci Muhammed'de kaldı.



42. dakikada orta sahadan kazandığı top ile ceza alanı içerisine düzgün bir orta yapan Clesio'nun vuruşunu hiçbir takım arkadaşı dokunamayınca top Denizlispor savunmasının müdahalesiyle taca gitti.



55. dakikada Ziya'nın sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Recep kafa vuruşu ile meşin yuvarlak fileler ile buluştu. 1-0



89. dakikada ceza alanı içerisinde uzaklaştırılmak istenen topu önünde bulunan Muhsün Yılmaz'ın sert şutu savunmadan kornere gitti.

MAÇIN ARDINDAN

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, İstanbulspor'a karşı alınan 1-0'lık galibiyeti değerlendirerek, "Hem oyun hem skor hem de camiamız açısından bugün her şey Denizlispor'un lehineydi. Gece Denizlispor adına aydınlıktı" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftası açılış maçında Denizlispor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Yeşil-siyahlı ekip aradığı golü ikinci yarıda bulurken, karşılaşma atılan tek golle Denizlisipor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ardından kameraların önüne geçen İldiz, karşılaşmanın devrenin son maçı olduğunu hatırlatarak buna rağmen oyuncularının büyük bir konsantre içerisinde oynadıklarını vurguladı. Oyun ve skordan memnun olduğunu ifade eden İldiz, "Gerçekten devrenin son maçında güçlü bir rakiple oynadık. Zorlu geçeceğini daha önce de söylemiştim ben. İyi bir gidişatımız vardı, son haftalarda oyunumuzla ilgili bir takım eleştiriler vardı, bunlar da olabilir. Ama neticelerde hep lehimimize gitmişti. Bugün devrenin son maçıydı. Hem bulunduğumuz yeri sağlamlaştırmak hem yukarıdan kopmamak hem de istediğimiz şekilde ligi bitirmek adına çok önemli bir müsabakaydı. Tabii devrenin son maçlarında konsantre olmak çok zordur. Ama oyuncularım gerçekten müthiş konsantre olmuşlardı. Özellikle ilk yarıda farkı yakalayabilirdik çok enteresan pozisyonlar kaçırdık. Ancak konsantremize bozmadık. Gerçekten oyun kontrolü ve disiplinini bozmadık ve ikinci devre bize lazım olan golü bulduk. Golleri de bulabilirdik ama 90 dakika boyunca şunu gördük, bir kere rakibimize hemen hemen pozisyon vermedik ve müthiş bir konsantre içerisinde oynadı oyuncularım. Hakikaten bugün hem oyun hem de skor açısından belki biraz daha farklı olabilirdi ama hiç önemli değil bize lazım olan golü bulduk. Hem oyun hem skor hem de camiamız açısından bugün her şey Denizlispor'un lehineydi. Gece Denizlispor adına aydınlıktı diyebilirim" diye konuştu.

ORHAN ÇIKIRIKÇI: "BİZ HATA YAPTIK AMA İYİ MÜCADELE ETTİK"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı ise hata yapanın kaybedeceği bir maç olduğunu ve hatayı kendilerinin yaptığı için karşılaşmayı kendilerinin kaybettiğini ifade etti. Kısa bir değerlendirme yapan Çıkırıkçı şunları söyledi:

"İyi bir atmosfer vardı, bayağı iyi bir maç oldu. Hata yapanın kaybedeceği bir maçtı. Biz hata yaptık ama iyi mücadele ettik. Rakibimizi tebrik ederiz. İyi çalışıp ikinci yarıya daha iyi bir takımla beraber daha iyi bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum."



Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Burak Şeker xx, Ali Tuna xx, Ali Tuna xx,

Denizlispor: Stackhowiak xx, Alperen Babacan xx, Deniz Vural xx, Ziya Alkurt xx (Burak Altıparmak dk. 82 ?), İsmail Aissati xx, Mehmet Akyüz xx, Recep Niyaz xx (Cihan Özkaymak dk. 86 ?), Burak Çalık xx (Tsidell dk. 78 x), Furkan Şeker xx, Kerem Can Akyüz xx, Abdülkerim Bardakçı xx

Yedekler: Asil Kaan, Taha Can, Cenk Güvenç, Seddar Karaman

Teknik Direktör: Yücel İldiz

İstanbulspor: Muahmmed Alperen Uysal xx, Wellington xx, Ali Dere xx (Muhammed Demirci dk. 66 x), İbrahim Yılmaz xx (İbrahim Halil Çolak dk. 78 x), Onur Ergün xx, Aldin Cajic x, Patrick xx, Tuncer Duhan Aksu xx, Perovic x, Asım Hamzaçebi x (Muhsin dk. 73 x), Clesio xx

Yedekler: Umut Kaya, Muammer Sarıkaya, Murat Duruer, Barış Örücü

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Recep Niyaz (dk. 55) (Denizlispor)

Sarı kart: Muhammed Demirci (İstanbulspor)