Tatos bombası – Fotomaç – 20 Aralık 2018
20 Aralık 2018, Perşembe
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Tatos bombası

Tatos bombası

, ’un yıldızı ’a kancayı taktı.

1. Lig'de cumartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak , rakip takımın orta sahası 'a gözünü dikti. Ekonomik açıdan zor günler geçiren Elazığspor'dan ayrılması gündeme gelen Yunan orta saha oyuncusu için devre arasında teklif götürüleceği öğrenildi. Hırvat orta sahası Adnan Aganovic'ten beklediği verimi alamayan siyah- beyazlıların, Tatos'u kadroya katarak güçlenmeyi hedeflediği aktarıldı. Geçen sezon Elazığ formasıyla 7 gol atan, 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 3 kez rakip fileleri sarstı. Altay'da devre arasında operasyon planlandığı belirtildi.

  1. 20.12.2018
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