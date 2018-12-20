Tatos bombası
Altay, Elazığspor’un yıldızı Andreas Tatos’a kancayı taktı.
Spor Toto 1. Lig'de cumartesi günü deplasmanda Elazığspor ile karşılaşacak Altay, rakip takımın orta sahası Andreas Tatos'a gözünü dikti. Ekonomik açıdan zor günler geçiren Elazığspor'dan ayrılması gündeme gelen Yunan orta saha oyuncusu için devre arasında teklif götürüleceği öğrenildi. Hırvat orta sahası Adnan Aganovic'ten beklediği verimi alamayan siyah- beyazlıların, Tatos'u kadroya katarak güçlenmeyi hedeflediği aktarıldı. Geçen sezon Elazığ formasıyla 7 gol atan, 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 3 kez rakip fileleri sarstı. Altay'da devre arasında operasyon planlandığı belirtildi.
- 20.12.2018
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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