Tatos bombası

Spor Toto 1. Lig'de cumartesi günü deplasmanda Elazığspor ile karşılaşacak Altay, rakip takımın orta sahası Andreas Tatos'a gözünü dikti. Ekonomik açıdan zor günler geçiren Elazığspor'dan ayrılması gündeme gelen Yunan orta saha oyuncusu için devre arasında teklif götürüleceği öğrenildi. Hırvat orta sahası Adnan Aganovic'ten beklediği verimi alamayan siyah- beyazlıların, Tatos'u kadroya katarak güçlenmeyi hedeflediği aktarıldı. Geçen sezon Elazığ formasıyla 7 gol atan, 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 3 kez rakip fileleri sarstı. Altay'da devre arasında operasyon planlandığı belirtildi.