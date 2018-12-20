Nokta atışı yapacağız!
Denizli’nin başında 8 maçta; 6 galibiyet, 2 beraberlik alan İldiz, “4 nokta atışı yapmayı hedefliyoruz” dedi.
Spor Toto 1. Lig'de yarın İstanbulspor'u ağırlayacak olan Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, açıklamalarda bulundu. Devre arasındaki transfer dönemine ilişkin konuşan tecrübeli hoca, "Kadro konusunda daha önce de söylemiştim; genel olarak bu kadro ile lig sonuna kadar gideceğiz. Bizim sadece nokta transferlere ihtiyacımız var ve bu konuda da yönetim kurulu ile hemfikiriz. Belki 3 olur, 4 olur, giden gelen bir sirkülasyon olur ama kadroda çok anormal bir değişiklik olmayacak" yorumunu yaptı.
ARAYA KAYIPSIZ GİRMELİYİZ
Horoz'un başında çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Yücel İldiz, İstanbulspor maçına yönelik ise, "Şu anda istediğimiz yerdeyiz ancak son maçımız çok önemli. Devreye kayıpsız girmek zorundayız. Bütün hesaplarımızı yapıyoruz. Tüm Denizli taraftarını karşılaşmaya bekliyoruz. Rakibimiz özellikle iddialı ekiplere karşı farklı oyun sergiliyor. O nedenle zorlu bir müsabaka olacaktır. Bugüne kadar zorlukların üstesinden geldik. Seyircimizin de desteğiyle ilk yarıya 3 puanla nokta koymak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 20.12.2018
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 2
Yorum
Neşet Dalbaş azim ,hırs,inanmışlık , takım ruhu mükemmel.Futbol takımına örnek olsun
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 3
Yorum
KrAlex PFFP kuralını boşver takımın en az 2 sene yapılanması lazım takıma 3-5 A kalite oyuncu ile takım ilk 5 e rahat girecektir..bu takım düşmez.
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Yarısını kazanamadı
Toplam 1
Yorum
team system Kasımpaşa maçında DİAGNE'nin golcülüğü yanında aldatmaya yönelik hareketlerine ve özellikle ceza sahası içinde sahte düşmelerine DİKKAT BJK
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