Nokta atışı yapacağız! – Fotomaç – 20 Aralık 2018
20 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Nokta atışı yapacağız!

Nokta atışı yapacağız!

’nin başında 8 maçta; 6 galibiyet, 2 beraberlik alan İldiz, “4 nokta atışı yapmayı hedefliyoruz” dedi.

1. Lig'de yarın İstanbulspor'u ağırlayacak olan Denizlispor'da teknik direktör , açıklamalarda bulundu. Devre arasındaki dönemine ilişkin konuşan tecrübeli hoca, "Kadro konusunda daha önce de söylemiştim; genel olarak bu kadro ile lig sonuna kadar gideceğiz. Bizim sadece nokta transferlere ihtiyacımız var ve bu konuda da yönetim kurulu ile hemfikiriz. Belki 3 olur, 4 olur, giden gelen bir sirkülasyon olur ama kadroda çok anormal bir değişiklik olmayacak" yorumunu yaptı.

ARAYA KAYIPSIZ GİRMELİYİZ
Horoz'un başında çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Yücel İldiz, İstanbulspor maçına yönelik ise, "Şu anda istediğimiz yerdeyiz ancak son maçımız çok önemli. Devreye kayıpsız girmek zorundayız. Bütün hesaplarımızı yapıyoruz. Tüm taraftarını karşılaşmaya bekliyoruz. Rakibimiz özellikle iddialı ekiplere karşı farklı oyun sergiliyor. O nedenle zorlu bir müsabaka olacaktır. Bugüne kadar zorlukların üstesinden geldik. Seyircimizin de desteğiyle ilk yarıya 3 puanla nokta koymak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 20.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nokta atışı yapacağız! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN