Sözeri: Rehavete kapılmayacağız – Fotomaç – 19 Aralık 2018
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Sözeri: Rehavete kapılmayacağız

Sözeri: Rehavete kapılmayacağız

İlk yarıyı lider bitirmeyi garantileyen 'nin teknik direktörü , ciddiyeti elden bırakmayacaklarını söyledi.

İlk yarıyı lider bitirmeyi garantileyen 'nin teknik direktörü , ciddiyeti elden bırakmayacaklarını söyledi. Sözeri, "Demek değildir ki şampiyon olduk. Asla tedbiri elden bırakmayacağız. Ne zaman matematiksel olarak sonlandırırsak, o zaman tamam diyeceğiz. Bunun bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.
  1. 19.12.2018
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