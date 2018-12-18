Özlem bitiyor

Karabükspor'u 3-2 yenerek 33 puana ulaşan ve devreyi Süper Lig potasında tamamlamayı garantileyen Denizlispor'da, büyük heyecan yaşanıyor. Son olarak 2010-2011 sezonunun ilk yarısını lider bitiren yeşil-siyahlılarda o yıldan sonda ilk kez Süper Lig sesleri yüksek çıkmaya başladı. Yücel İldiz'in 8'inci haftada takımın başına geçmesiyle çıkış yakalayan yeşilsiyahlılar, bu süreçte 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Kentte yaratılan atmosferin müthiş olduğunu belirten tecrübeli hoca, "Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Yönetimimiz ve taraftarımız bizim arkamızda. İstanbulspor'u da yenip camiamıza güzel bir yeni yıl hediyesi vereceğiz. Ardından ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.