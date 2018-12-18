Özlem bitiyor – Fotomaç – 18 Aralık 2018
18 Aralık 2018, Salı
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Özlem bitiyor

Özlem bitiyor

Devreyi ilk ikide tamamlamayı garantileyen Denizlispor 7 sezon sonra taraftarlara heyecanı yaşatıyor.

'u 3-2 yenerek 33 puana ulaşan ve devreyi potasında tamamlamayı garantileyen Denizlispor'da, büyük heyecan yaşanıyor. Son olarak 2010-2011 sezonunun ilk yarısını lider bitiren yeşil-siyahlılarda o yıldan sonda ilk kez sesleri yüksek çıkmaya başladı. 'in 8'inci haftada takımın başına geçmesiyle çıkış yakalayan yeşilsiyahlılar, bu süreçte 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Kentte yaratılan atmosferin müthiş olduğunu belirten tecrübeli hoca, "Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Yönetimimiz ve taraftarımız bizim arkamızda. İstanbulspor'u da yenip camiamıza güzel bir yeni yıl hediyesi vereceğiz. Ardından ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

  1. 18.12.2018
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