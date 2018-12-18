Özlem bitiyor
Devreyi ilk ikide tamamlamayı garantileyen Denizlispor 7 sezon sonra taraftarlara Süper Lig heyecanı yaşatıyor.
Karabükspor'u 3-2 yenerek 33 puana ulaşan ve devreyi Süper Lig potasında tamamlamayı garantileyen Denizlispor'da, büyük heyecan yaşanıyor. Son olarak 2010-2011 sezonunun ilk yarısını lider bitiren yeşil-siyahlılarda o yıldan sonda ilk kez Süper Lig sesleri yüksek çıkmaya başladı. Yücel İldiz'in 8'inci haftada takımın başına geçmesiyle çıkış yakalayan yeşilsiyahlılar, bu süreçte 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Kentte yaratılan atmosferin müthiş olduğunu belirten tecrübeli hoca, "Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Yönetimimiz ve taraftarımız bizim arkamızda. İstanbulspor'u da yenip camiamıza güzel bir yeni yıl hediyesi vereceğiz. Ardından ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.
- 18.12.2018
- Kim Milyoner Olmak İster 794. bölüm soru ve cevapları ( Kim Milyoner Olmak İster 17 Aralık yeni bölüm )
- Drogba devreye girdi! G.Saray'ın golcüsü geliyor
- Fenerbahçe taraftarı tepkili! İşte sosyal medya yorumları...
- Fenerbahçe taraftarı Slimani'ye ateş püskürüyor!
- Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Ersun Yanal yorumu!
-
Fenerbahçeli polis Çağatay Akçiçek: İnsanlık görevim
Toplam 2
Yorum
TARAF KOCAMAN AFERİN UMUTLARINDA GÖNLÜN GİBİ KOCAMAN OLSUN DELİKANLI .
-
Fernando Muslera dip yaptı
Toplam 2
Yorum
muslera hayranı ne olursa olsun muslera en ıyısı
-
Trabzonspor Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı | MAÇ ÖZETİ
Toplam 3
Yorum
ayar işleri FBnin Başakşehirden gol yediği anda VARın çalışmadığı söylendi gol sayılmadı.
Özlem bitiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.