Osmanlı 88’de güldü
19 Mart 2019, Salı
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Osmanlı 88’de güldü

Osmanlı 88’de güldü

ile çıkışa geçen , Altay’ı 88’de ile yıktı.

Spor Toto 1. Lig'de 11. haftada 'ı gönderip, ile anlaşan , mucizevi çıkışını sürdürüyor. İzmir deplasmanında topa hakim olan taraf Osmanlıspor'du. Son haftalarda kötü gidişi nedeniyle taraftarı nedeniyle tesisi basılan Altay ise şanssızdı. 1 topu direkten dönen Altay'ın, çektiği 10 şuttan 3'ü kaleyi bulsa da gol çıkmadı. Osmanlı ise 88'de 'in kafa vuruşuyla Altay'ı devirdi. Ankara ekibi Osmanlı, Osman Özköylü ile çıktığı 5 maçın 4'ünü kazandı.

  1. 17.12.2018
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