Osmanlı 88’de güldü

Spor Toto 1. Lig'de 11. haftada Mustafa Reşit Akçay'ı gönderip, Osman Özköylü ile anlaşan Osmanlıspor, mucizevi çıkışını sürdürüyor. İzmir deplasmanında topa hakim olan taraf Osmanlıspor'du. Son haftalarda kötü gidişi nedeniyle taraftarı nedeniyle tesisi basılan Altay ise şanssızdı. 1 topu direkten dönen Altay'ın, çektiği 10 şuttan 3'ü kaleyi bulsa da gol çıkmadı. Osmanlı ise 88'de Burhan Eşer'in kafa vuruşuyla Altay'ı devirdi. Ankara ekibi Osmanlı, Osman Özköylü ile çıktığı 5 maçın 4'ünü kazandı.