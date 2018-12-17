Osmanlı 88’de güldü
Osman Özköylü ile çıkışa geçen Osmanlıspor, Altay’ı 88’de Burhan Eşer ile yıktı.
Spor Toto 1. Lig'de 11. haftada Mustafa Reşit Akçay'ı gönderip, Osman Özköylü ile anlaşan Osmanlıspor, mucizevi çıkışını sürdürüyor. İzmir deplasmanında topa hakim olan taraf Osmanlıspor'du. Son haftalarda kötü gidişi nedeniyle taraftarı nedeniyle tesisi basılan Altay ise şanssızdı. 1 topu direkten dönen Altay'ın, çektiği 10 şuttan 3'ü kaleyi bulsa da gol çıkmadı. Osmanlı ise 88'de Burhan Eşer'in kafa vuruşuyla Altay'ı devirdi. Ankara ekibi Osmanlı, Osman Özköylü ile çıktığı 5 maçın 4'ünü kazandı.
- 17.12.2018
-
Beşiktaş'ta Caner ve Adriano'nun yerine Aziz Behich!
Toplam 1
Yorum
kartal Caner BJK'den ayrılmaz. BJK de onu çok seviyor.
-
Trabzonspor'dan, Erzurumspor'a teşekkür
Toplam 1
Yorum
baksoy Dostluk bu işte takımı küme düşme potasında olmasına rağmen rakibe bu kadar anlayış gösteren bir taraftar grubu alkışlanır ancak ?
-
Trabzonspor'da Olcay Şahan kadro dışından kaptanlığa yükseldi
Toplam 1
Yorum
baksoy Yanalım yanalımda o olsa idi acaba Ümraniye spora elenirmiydik ona yanarım ?
Osmanlı 88’de güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.