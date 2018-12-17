Altınordu kaybetmiyor!
17 Aralık 2018, Pazartesi
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Altınordu kaybetmiyor!

Altınordu kaybetmiyor!

1. Lig'de 1-0 öne geçtiği deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek Play-Off hattındaki yerini kaybeden Altınordu, namağlup serisini 10 haftaya çıkararak teselli buldu.

1. Lig'de 1-0 öne geçtiği deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek Play-Off hattındaki yerini kaybeden Altınordu, namağlup serisini 10 haftaya çıkararak teselli buldu. Kırmızı-lacivertliler son 10 haftada yenilgi yüzü görmeyen tek takım olmayı başardı. 21 Eylül'de evinde 1-0 kaybettiği maçından bu yana bileği bükülmeyen temsilcisi, daha sonra çıktığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 5 beraberlik alarak 20 puan topladı. İlk yarının son maçında 24 Aralık Pazartesi günü İzmir'de Giresunspor'la karşılaşacak Şeytan'da sağ kanat Murat sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Boluspor beraberliği sonrası takımının maç kaybetmeme serisi anlamında direnç kazandığını ifade eden teknik direktör , "İyi oynamadığımız bir anda golü bulduk. Hemen ardından gelen baskıyı üzerimizden atıp durumun 1-1'e gelmesini engelleyebilseydik durum çok farklı olabilirdi. Boluspor daha etkili gibi görünse de eşit sayıda pozisyon yakaladığımızı söyleyebilirim. Sonuçta namağlup serimizi 10 maça taşıdık. İlk yarının son maçını da kazanıp devreyi hedeflediğimiz noktada tamamlamak istiyoruz. Hedefimize doğru adım adım yürüyoruz" diye konuştu.

  1. 17.12.2018 13:50
  2. Güncelleme: 17.12.2018 14:01
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