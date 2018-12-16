Karabükspor Başkanı'ndan sitem!
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Mehmet Yüksel, ligde son ana kadar mücadeleyi sürdürmek istediklerini söyledi.
Yüksel, yaptığı açıklamada, dün 3-2 mağlup oldukları Denizlispor maçında ortaya konulan oyundan mutlu olduğunu belirtti.
Maçın ilk 15-20 dakikasında biraz bocaladıklarını ve gollerin bu dakikalarda geldiğini anlatan Yüksel, "Daha sonra toparlandık ve maçı 3-2'ye kadar getirdik. Gollük pozisyonlar da yakaladık. Maç berabere de bitebilirdi. Futbolcularımız zamanla tecrübe kazanıyorlar. Teknik ekibimiz de kendilerine ellerinden gelen yardımı yapıyor. Bundan sonra daha da iyi olacak. Oyuncularımızın kendine güveni geldi. Artık maç kazanmak istiyoruz.'' diye konuştu.
Yüksel, devre arası transfer döneminde takıma takviye yapmayı umduklarını dile getirerek, ''Umarım ikinci yarıda da ligde kalma savaşı veririz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
- 16.12.2018 19:03
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Karabükspor Başkanı'ndan sitem! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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