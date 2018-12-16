Denizlispor rakip tanımıyor!
18 Mart 2019, Pazartesi
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rakip tanımıyor!

Denizlispor rakip tanımıyor!

’le çıkışa geçen yeşil-siyahlıların son kurbanı ’du Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Ege ekibi, zirve takibini de sürdürdü.

Son haftaların flaş takımı , dün deplasmanda 'a şans tanımadı. Maça hızlı başlayan yeşil-siyahlılar, 3. dakikada Recep'in golüyle öne geçti: 0-1. 15'te Ziya kafala farkı ikiye çıkardı: 0-2. 23'te bu kez Burak sahneye çıktı ve fileleri havalandırdı: 0-3. Karabükspor, 25'te Yusuf, 46'da da Berk'le farkı bire indirirken, karşılaşma Denizlispor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Ege ekibi, lider G.Birliği'nin ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

GENÇLERBİRLİĞİ ŞANS TANIMADI

Lider 'nin son kurbanı Gazişehir Gaziantep oldu. 23. dakikadan itibaren 10 kişi oynalan Başkent ekibi, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, 5 puan farkla zirvede yer almaya devam ederken, Gazişehir 3. sıradaki yerini korudu.

DEMİR BAŞLADI BAL-KES BİTİRDİ

, taraftarı önünde konuk ettiği 'u son dakika golüyle yıktı. 'ın çalıştırdığı Demir, 10. dakikada Pote ile öne geçerken, Balkes 68'de Nizamettin'in penaltısıyla skoru eşitledi. Son sözü ise 90 artı 1'de Doğa söyledi: 2-1.

ELAZIĞSPOR'DAN GOL YAĞMURU

Spor Toto 1. Lig'de günün gollü maçlarından biri Afyon'da oynandı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde gülen oldu. Afyon'a karşı başlangıç düdüğünden itibaren üstün olan Gakgoşlar, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
  1. 16.12.2018
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