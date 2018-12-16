Denizlispor rakip tanımıyor!
Yücel İldiz’le çıkışa geçen yeşil-siyahlıların son kurbanı Karabükspor’du Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Ege ekibi, zirve takibini de sürdürdü.
GENÇLERBİRLİĞİ ŞANS TANIMADI
Lider Gençlerbirliği'nin son kurbanı Gazişehir Gaziantep oldu. 23. dakikadan itibaren 10 kişi oynalan Başkent ekibi, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, 5 puan farkla zirvede yer almaya devam ederken, Gazişehir 3. sıradaki yerini korudu.
DEMİR BAŞLADI BAL-KES BİTİRDİ
Balıkesirspor, taraftarı önünde konuk ettiği Adana Demirspor'u son dakika golüyle yıktı. Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Demir, 10. dakikada Pote ile öne geçerken, Balkes 68'de Nizamettin'in penaltısıyla skoru eşitledi. Son sözü ise 90 artı 1'de Doğa söyledi: 2-1.
ELAZIĞSPOR'DAN GOL YAĞMURU
Spor Toto 1. Lig'de günün gollü maçlarından biri Afyon'da oynandı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde gülen Elazığspor oldu. Afyon'a karşı başlangıç düdüğünden itibaren üstün olan Gakgoşlar, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
- 16.12.2018
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Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
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Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
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