Adanaspor evinde güldü!
Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Adanaspor evinde konuk ettiği Eskişehirspor'u Bumba ve Feczesin'in golleriyle 2-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakika Adanaspor'da Eren'in ortasında kaleci Ekrem'den dönen topu tamamlayan Bumba, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu.1-0
18. dakika Adanaspor'da Veli'nin orta sahadan aşırtma vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.
25. dakika Eskişehirsporlu Fıratcan çalımlarla ceza alanına girdi çaprazdan sert şutunda top üstten auta çıktı.
40. dakika gelişen atakta Eren'in şutunda kaleciden dönen topu Feczesin plaseyle topu ağlarla buluştu.2-0
54. dakika Eskişehirspor'da Mevlüt'ün uzaktan sert şutunda kaleci İrfancan'ın çeldi. Direğe çarpan top dışarıya çıktı.
57. dakika Eskişehirspor'da Cemali sol kanattan ortasında Mevlüt'ün yakın mesafeden kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
63. dakika Adanaspor'da Eren'in ortasında Andaç'ın zor durumda yaptığı kafa vuruşunda top, üstten az farkla auta çıktı.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Hakan Ceylan xx, Mehmet Yıldırım xx, Sezgin Çınar xx
Adanaspor: İrfan xx, Veli xx, Ahmet x (Andaç dk.35 x) , Feczesin xx, Bilal xx, Onur xxx, Digao xx (Berkan dk.85 ?), Bumba xxx, Renan xx, Özkan xx, Eren xx (Gökhan dk.67 x)
Yedekler: Goran, Enes, Berkan, Kone, Doğanay
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Eskişehirspor: Ekrem xx, Semih xx, Tolga x (Metehan dk.75 x), Alperen xx, Bedirhan x (Kaan dk.88 ?), Furgan x (Talha dk.61 x), Mehmet xx, Mevlüt xx, İbrahim xx, Cemali xx, Fıratcan xx
Yedekler: Ebrar, Furkan, Utku, İsmail
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Bumba (dk.7) Feczesin (dk.40) (Adanaspor)
Kırmızı kart: Renan (dk.73) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Renan, Veli, Özkan, Feczesin (Adanaspor) Cemali, Semih (Eskişehirspor)
- 16.12.2018 18:23
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Adanaspor evinde güldü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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