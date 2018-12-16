Adanaspor evinde güldü!
16 Aralık 2018, Pazar
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evinde güldü!

Adanaspor evinde güldü!

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında evinde konuk ettiği 'u Bumba ve Feczesin'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakika 'da Eren'in ortasında kaleci Ekrem'den dönen topu tamamlayan Bumba, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu.1-0
18. dakika Adanaspor'da Veli'nin orta sahadan aşırtma vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.
25. dakika Eskişehirsporlu Fıratcan çalımlarla ceza alanına girdi çaprazdan sert şutunda top üstten auta çıktı.
40. dakika gelişen atakta Eren'in şutunda kaleciden dönen topu Feczesin plaseyle topu ağlarla buluştu.2-0
54. dakika 'da Mevlüt'ün uzaktan sert şutunda kaleci İrfancan'ın çeldi. Direğe çarpan top dışarıya çıktı.
57. dakika Eskişehirspor'da Cemali sol kanattan ortasında Mevlüt'ün yakın mesafeden kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
63. dakika Adanaspor'da Eren'in ortasında Andaç'ın zor durumda yaptığı kafa vuruşunda top, üstten az farkla auta çıktı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Hakan Ceylan xx, Mehmet Yıldırım xx, Sezgin Çınar xx
Adanaspor: İrfan xx, Veli xx, Ahmet x (Andaç dk.35 x) , Feczesin xx, Bilal xx, Onur xxx, Digao xx (Berkan dk.85 ?), Bumba xxx, Renan xx, Özkan xx, Eren xx (Gökhan dk.67 x)
Yedekler: Goran, Enes, Berkan, Kone, Doğanay
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Eskişehirspor: Ekrem xx, Semih xx, Tolga x (Metehan dk.75 x), Alperen xx, Bedirhan x (Kaan dk.88 ?), Furgan x (Talha dk.61 x), Mehmet xx, Mevlüt xx, İbrahim xx, Cemali xx, Fıratcan xx
Yedekler: Ebrar, Furkan, Utku, İsmail
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Bumba (dk.7) Feczesin (dk.40) (Adanaspor)
Kırmızı kart: Renan (dk.73) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Renan, Veli, Özkan, Feczesin (Adanaspor) Cemali, Semih (Eskişehirspor)

  1. 16.12.2018 18:23
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