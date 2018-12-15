Plan değişecek

Ligin lideri Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Erkan Sözeri, kadrodaki futbolcuların emeklerini göz önünde bulundurarak golcü transferinden vazgeçebileceklerini söyledi. Gol atmakta zorlandıklarını hatırlatan Sözeri, "Girdiğimiz pozisyonlardaki becerimiz ortada. Golcü transferinde oynayacağımız son 2 maç belirleyici olacak. Kazanırsak 41 puanımız oluyor. Transfer için yeniden değerlendirme yapabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.



Gazişehir lidere hazır

Gazişehir, bugün Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Osmanlı Stadı'ndaki zemin çalışması nedeniyle Eskişehir'de oynanacak karşılaşmaya şehirde hazırlanan kırmızı-siyahlılar, 5'e 2 pas ve çabukluk çalışmalarını karlı bir zeminde gerçekleştirdi.



Paixao atmak istiyor!

Yarın Osmanlıspor'u konuk edecek Altay, golcüsü Paixao'ya güveniyor. Geride kalan 15 haftada 11 kez ağları sarsan ve krallıkta zirvede yer alan Portekizli forvet, Osmanlı'yı da boş geçmeyeceğini söyledi. Paixao, "Takımımı alt sıralardan uzaklaştırmak için daha gol fazla atmalıyım. Osmanlıspor'u da gollerimle geçeceğiz" dedi.