Orhan Kaynar, "Hafta içi kongremiz vardı başkan adayı çıkmadı, saha içi işini iyi yapmaya çalışıyoruz. Elazığspor'u yaşatmaya çalışıyoruz, buradan aldığımız 3 puan çok önemli idi oyuncularımı kutluyorum. Afyon güzel bir futbol şehri onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Oyun anlamında istediğimiz oyunu oynadık, pozisyonlara girdik, bizim için önemli olan 3 puandı onu da aldık" dedi.