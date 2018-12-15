Orhan Kaynar'dan galibiyet vurgusu
15 Aralık 2018, Cumartesi
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'dan galibiyet vurgusu

Orhan Kaynar'dan galibiyet vurgusu

Yetiş Yapı Teknik Direktörü , Afyonspor maçı sonrası basın toplantısında konuştu.

, "Hafta içi kongremiz vardı başkan adayı çıkmadı, saha içi işini iyi yapmaya çalışıyoruz. 'u yaşatmaya çalışıyoruz, buradan aldığımız 3 puan çok önemli idi oyuncularımı kutluyorum. Afyon güzel bir futbol şehri onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Oyun anlamında istediğimiz oyunu oynadık, pozisyonlara girdik, bizim için önemli olan 3 puandı onu da aldık" dedi.

  1. 15.12.2018 18:49
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