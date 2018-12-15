Orhan Kaynar'dan galibiyet vurgusu
Yetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Orhan Kaynar, Afyonspor maçı sonrası basın toplantısında konuştu.
Orhan Kaynar, "Hafta içi kongremiz vardı başkan adayı çıkmadı, saha içi işini iyi yapmaya çalışıyoruz. Elazığspor'u yaşatmaya çalışıyoruz, buradan aldığımız 3 puan çok önemli idi oyuncularımı kutluyorum. Afyon güzel bir futbol şehri onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Oyun anlamında istediğimiz oyunu oynadık, pozisyonlara girdik, bizim için önemli olan 3 puandı onu da aldık" dedi.
- 15.12.2018 18:49
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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