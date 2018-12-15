STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Emre Malok (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx), Murat Altan (xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan Kaçar (x) - Ali Kemal (x), Arda (x), Can (x), Abdullah (x), Berk (xx), Hüseyin (x), Emre (x), Ahmet (xx), Batuhan (x) (Dk. 73 Arif x), Yusuf (xx)

DENİZLİSPOR: Stackhowiak(x) - Abdülkerim (xx), Furkan (xxx), Taha (xx), Kerem (xx), Burak Çalık (xxx) (Dk. 88 Seddar), Recep Niyaz (xxx), Mehmet Akyüz (x) (Dk. 45 Tisdell x), Deniz (xx), Mbamba (x) (Dk. 46 Burak Altıparmak x), Ziya (xxx)

GOLLER: Dk. 25 Yusuf, Dk. 46 Berk (Kardemir Karabükspor) - Dk. 3 Recep Niyaz, Dk. 15 Ziya, Dk. 23 Burak Çalık (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Ali Kemal, Berk, Batuhan, Emre, Yusuf, Ahmet (Kardemir Karabükspor) - Recep Niyaz (Denizlispor)

MAÇIN ARDINDAN



Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Denizlispor'a 3-2 mağlup olan Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, konsantrasyon eksikliği, biraz da maçı ciddiye almamanın kendilerine pahalıya mal olduğunu söyledi.



Maçın ardından açıklamalarda bulunan Öcal, maçın ilk 15-20 dakikasına kötü başladıklarını belirterek, "O dönemde 3 gol yedik. Daha sonra maçtan önce söylediğim gibi biz kendi futbolumuzu oynarsak buradan başarılı sonuçlar alacağımızı biliyorduk. Daha sonra devre arasında çocuklarla konuştuk; biz kendi futbolumuzu oynayalım, gerisini rakip takım düşünsün. Oyunun 20. dakikadan sonra maça ağırlığını koyan bir Karabükspor vardı. Futbol anlamında güzellikler vardı bizim adımıza. Oyunsal anlamında üstüne koyarak giden bir takım vardı. Hafta içinde de çalışmıştık ve söylediklerimizi aynen uyguladılar ama maalesef ilk 15-20 dakika özellikle çalıştığımız şekilde gol yemek bizi demorolize etti. Sonuçta toparlandık ve futbol adına iyi şeyler yaptık. Üstüne koyarak gidiyoruz. Bundan sonra golleri atmaya başladık, inşallah puanlar da almak istiyoruz. Bu çocuklar bunu hak ediyorlar. Futbolcularımla gurur duyuyorum. Gelecek hafta çok daha güzel bir Karabük takımı olacak" dedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada sağdan yapılan ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Recep Niyaz düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

15'inci dakikada sağdan Furkan Şeker'in ortasında Ziya'nın kafa vuruşu kalecinin bakışları arasında ağlara gitti: 0-2.

23'üncü dakikada Burak Çalık'ın sol çaprazdan vuruşu kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-3.

25'inci dakikada Ahmet'in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Yusuf'un vuruşu ağlara gitti: 1-3.

46'ncı dakikada ceza sahasında Yusuf'un geriye doğru çıkardığı topa Berk'in yerden sert vuruşu ağlara gitti: 2-3.

Maçta başka gol olmayınca Kardemir Karabükspor evinde Denizlispor'a 3-2 yenildi.