Vural 10 bin tl kanunu – Fotomaç – 13 Aralık 2018
13 Aralık 2018, Perşembe
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Vural 10 bin tl kanunu

Vural 10 bin tl kanunu

? Demirspor'da , gereksiz görenlere 2 bin 500, kırmızıya 10 bin .

Demirspor'da , bundan sonraki maçlar için prim ve ceza sistemi uygulayacaklarını açıkladı. Başkan Murat Sancak ile yeni bir yönetmelik hazırladıklarını belirten Vural, futbolcuların beraberlikte 5 bin TL, galibiyette ise 10 bin TL prim alacağını söyledi. Tecrübeli hoca, " gerektirdiği taktik dışında kart gören futbolculara, her kırmızı kart başına 10 bin, başına 2 bin 500 . Federasyonun kendilerine verdikleri cezaları da ödeyecekler" dedi.
  1. 13.12.2018
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