Sakarya’nın hakkı – Fotomaç – 13 Aralık 2018
13 Aralık 2018, Perşembe
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Sakarya’nın hakkı

Sakarya’nın hakkı

, “Eski günlere döneceğiz” dedi.

2. Lig 'taki 12 maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik alarak liderliğe kurulan Sakaryaspor'da iddialı. Başarılı hoca, "Sakaryaspor eski günlerine tabii ki dönecek. Çünkü şehir bunu hak ediyor. Şu an lider durumdayız. İnşallah 'u da yenip, devreyi lider bitiririz" dedi.
  1. 13.12.2018
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