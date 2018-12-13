Kaf-Kaf sınırda – Fotomaç – 13 Aralık 2018
13 Aralık 2018, Perşembe
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Kaf-Kaf sınırda

Kaf-Kaf sınırda
3. Lig 2. Grup'ta cumartesi günü Elaziz'i ağırlayacak Karşıyaka, ceza sınırında. Kaf-Kaf, bu sezon kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle 'dan 4 kez para cezası aldı. Tekrarlanırsa 20 Ocak'taki maçı seyircisiz olacak.
  1. 13.12.2018
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