Es-Es’te seçim – Fotomaç – 13 Aralık 2018
13 Aralık 2018, Perşembe
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Es-Es’te

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'da sular durulmuyor. Parasal sorunlardan dolayı transfer tahtasını açamadığı için genç takımla maçlara çıkan siyah-kırmızılılar, yapılan yönetim kurulu toplantısı ile genel kurul kararı aldı. 27 Aralık'ta olacak.
  1. 13.12.2018
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