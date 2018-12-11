YILMAZ VURAL İSYAN ETTİ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, yedikleri golden önce hatalı korner kararının verildiğini belirterek, "Hakem orada. Bu VAR sistemi yukarıda niye var da aşağıda niye yok. Burası lig değil mi" diye tepki gösterdi.



1 PUAN KÖTÜ DEĞİL

Giresun'un hocası Hüseyin Kalpar, "Keyif veren bir oyun oldu, iki takım da galip gelecek pozisyonlar yakaladı. Çok fırsat yakaladık ama maalesef o becerekli vuruşu yapamadık. Ne olursa olsun buradan alınan 1 puan da kötü değil" dedi.



ALTAY KORKU TÜNELİNDE

Eskişehirspor deplasmanında 1-0 mağlup olan Altay, ateş hattına bir adım daha yaklaştı. Son üç maçtan yalnızca 1 puan çıkarabilen siyah-beyazlıların, düşme potasıyla puan farkı 1'e indi. Teknik Direktör Özden Töraydın'ın istifaya davet edildiği Altay, devrenin son iki haftasında Osmanlıspor ve Elazığspor (D) ile karşı karşıya gelecek.



SAKATLAR ORDUSU

Altınordu'da sakatlıklar can sıkıyor. Önceki haftalarda Enes, Kemal, Serdar ve Oğulcan'ı kaybeden kırmızı-lacivertlilerde şimdi de Alican'ın sol diz arka bölgesinden sakatlanması teknik heyetin keyfini kaçırdı. Öte yandan Bolu deplasmanında, sarı kart cezalısı Sinan da forma giyemeyecek.



BOLUSPOR'DA İKİ İSİM KADRO DIŞI

Lige fırtına gibi giren Boluspor, daha sonra girdiği çöküş sürecinden çıkamıyor. Hatayspor yenilgisiyle son 6 haftada 5'inci kez sahadan puansız ayrılan Yarenler'de yönetim dün akşam olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Kırmızı- beyazlı yönetim, futbolcular Uğur Akdemir ve Franck Etoundi kadro dışı bırakıldı. Boluspor'da yönetimin, teknik direktör Sait Karafırtınalar konusunda da radikal bir karar alabileceği dile getirildi.



KOŞUKAVAK SESLERİ

İsmet Taşdemir'in takımdan ayrıldığı Ümraniyespor'da, teknik direktör arayışları sürüyor. Şenol Demir yönetiminde Elazığspor'u 2-1 mağlup eden İstanbul ekibinin, Yalçın Koşukavak'la görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Son olarak Gazişehir'de görev yapan 46 yaşındaki çalıştırıcının teklife olumlu baktığı ifade edildi.