MKE Ankaragücü Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
11 Aralık 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

maçı hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

, 'in 16. haftasında Demir Grup 'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde top kapma çalışması yapıldı. İdman, dar alandaki çift kale maçla sona erdi.

Tedavileri süren Erdem Özgenç ve Thievy Bifouma da takımla çalıştı. maçına ilk 11'de çıkan oyuncular ise yenilenme yaptı.

Demir Grup - karşılaşması, 15 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

  1. 11.12.2018 20:41
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MKE Ankaragücü Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN