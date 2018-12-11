MKE Ankaragücü Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde top kapma çalışması yapıldı. İdman, dar alandaki çift kale maçla sona erdi.
Tedavileri süren Erdem Özgenç ve Thievy Bifouma da takımla çalıştı. Medipol Başakşehir maçına ilk 11'de çıkan oyuncular ise yenilenme yaptı.
Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü karşılaşması, 15 Aralık Cumartesi günü oynanacak.
- 11.12.2018 20:41
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Podolski'den Galatasaray taraftarına mesaj
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yavuz m. bende seni seviyorum yavrum
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2. Ersun Yanal dönemi
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optikciii Fernandao dahil aynı takım ve Aykut hoca ile devam edileydi şuan en fazla 2. sıradaydık.
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Ömer Sağıroğlu: “Trabzonspor’da duygular değişti”
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baksoy İyi bir iki transferle bu takım iş yapar liderliği zorlar ? Gerisi alt yapı çözer ?
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