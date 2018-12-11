Demir kaçtı, Giresun yakaladı – Fotomaç – 11 Aralık 2018
11 Aralık 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Demir kaçtı, Giresun yakaladı

Demir kaçtı, Giresun yakaladı
1. Lig'de zirve hesapları yapan ile Giresunspor'un mücadelesinde gülen çıkmadı: 1-1. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Demirspor, 74. dakikada Orkan Çınar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Lacivert-mavililer, 3 puanı alacağını düşünürken 88'de Bahadır Erol sahneye çıktı. Giresunspor, bu golle deplasmanda beraberliği kurtardı. Demir 24 puana, Giresun 18 puana ulaştı.
  1. 11.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Demir kaçtı, Giresun yakaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN