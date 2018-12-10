Elazığspor’da 260 delegenin üyeliği askıya alındı
TY Elazığspor’da aidatını ödemeyen 260 delegenin üyeliği askıya alındı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor, yarın Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirecek. Bordo-Beyazlı kulübün tarihinde önemli bir yere sahip olan Genel Kurul öncesi, kulüp 260 delegenin üyeliklerinin askıya alındığını açıklandı.
Toplamda 533 delegesi bulunan Bordo-Beyazlı kulübün, son yapılan değişiklikle delege sayısı 273'e inmiş oldu.
Elazığspor Kulübü'nden; "Elazığspor Kulübü Derneğinin 9. maddesinin 2. bendi gereğince üye giriş aidatını ve yıllık aidatını ödemeyen 260 genel kurul üyemizin üyelikleri yönetim kurulu kararı ile askıya alınmıştır.Üyeliği askıya alınan üyelerimizin 2019 yılı sonuna kadar zamanında ödenmeyen aidatlarını yüzde 50 fazlasıyla ve cari yılın aidatını aynen ödediği takdirde askıya alınan seçme ve seçilme hakları 3 ay sonra yine yönetim kurulu kararı ile iade olunur"denildi.
- 10.12.2018 22:57
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Fenerbahçe’de 10 numara yok!
Toplam 5
Yorum
karado taraftar istedi ali koç geldi,taraftar istedi aykut gitti,taraftar istedi ersun geldi fb küme düştü.
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Fatih Terim'den flaş Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması!
Toplam 1
Yorum
gsgs hocam sen biz eksik değiliz. sahaya 11 kişi çıkıyoruz diyosun ama eksikler yüzünden takım psikolojik olarak eziliyor.mental olarak düşüyor.
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Son 13 yılın en kötüsü
Toplam 2
Yorum
BJK'li Senol Günes BJK'da üstüste rekorlar kirdi basari anlaminda. SImdi de ters yönde kirma yolunda... FB'ye fazla gülmeyelim bence..
Elazığspor’da 260 delegenin üyeliği askıya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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