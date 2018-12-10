Boluspor'da 2 oyuncu kadro dışı bırakıldı
Kırmızı beyazlı ekipte, yönetim kurulu kararıyla Uğur Akdemir ve Franck Etoundi kadro dışı kaldı
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'da Uğur Akdemir ve Franck Etoundi, kadro dışı bırakıldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun haftalık olağan toplantısında, teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın raporu doğrultusunda profesyonel futbol takımı oyuncularından Uğur Akdemir ve Franck Etoundi'nin kadro dışı bırakılmasına karar verildiği belirtildi.
- 10.12.2018 22:16
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Fenerbahçe’de 10 numara yok!
Toplam 5
Yorum
karado taraftar istedi ali koç geldi,taraftar istedi aykut gitti,taraftar istedi ersun geldi fb küme düştü.
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Fatih Terim'den flaş Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması!
Toplam 1
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gsgs hocam sen biz eksik değiliz. sahaya 11 kişi çıkıyoruz diyosun ama eksikler yüzünden takım psikolojik olarak eziliyor.mental olarak düşüyor.
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Son 13 yılın en kötüsü
Toplam 2
Yorum
BJK'li Senol Günes BJK'da üstüste rekorlar kirdi basari anlaminda. SImdi de ters yönde kirma yolunda... FB'ye fazla gülmeyelim bence..
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