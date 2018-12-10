Boluspor'da 2 oyuncu kadro dışı bırakıldı
10 Aralık 2018, Pazartesi
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'da 2 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Boluspor'da 2 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Kırmızı beyazlı ekipte, yönetim kurulu kararıyla ve kadro dışı kaldı

Spor Toto 1. Lig takımlarından 'da ve , kadro dışı bırakıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun haftalık olağan toplantısında, teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın raporu doğrultusunda profesyonel futbol takımı oyuncularından Uğur Akdemir ve Franck Etoundi'nin kadro dışı bırakılmasına karar verildiği belirtildi.

  1. 10.12.2018 22:16
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