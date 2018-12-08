TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (07.12.18)
08 Aralık 2018, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (07.12.18)

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (07.12.18)

1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

İLHAN DEVREYİ KAPATTI

Lider 'nde takım kaptanlarından ameliyat edildi. Sol kasığından başarılı bir fıtık operasyonu geçirdiği bildirilen tecrübeli oyuncu, devreyi kapattı. Ahmet İlhan, ikinci yarıda formasına kavuşacak.

ESKİŞEHİR SÜPER LİG'DE SÖZ SAHİBİ OLACAK

Es-Es'in Teknik Direktörü Fuat Çapa, 'de söz sahibi olarak örnek alınacak bir kulüp haline geleceklerini belirtti. Çapa, "Genç futbolcular Eskişehir'in kurtuluşu olacak. Çok fazla hayale kapılmadan hedefler belirleyip, o doğrultuda ilerlemeliyiz" sözlerini sarf etti.

EROĞLU MAZERET İSTEMİYOR

Son haftalarda yakaladığı çıkışla play-off hattına yaklaşan Altınordu, bugün Adanaspor'u konuk edecek. Altay galibiyetinin anlam kazanması için kazanmaları gerektiğini ifade eden Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Hücum hattında önemli oyuncularımız olmayacak. Ancak mazeret üretmeyeceğiz, en iyi mücadeleyi göstereceğiz" dedi.

ÇETİN: KUPA İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Yarın lider G.Birilği'ni ağırlayacak Denizlispor'da yeniden başkan seçilen Ali Çetin, ilk hedefin şampiyonluk olduğunu söyledi. Gece gündüz bunun için çalıştıklarını vurgulayan Çetin, "İlk hedefimiz şampiyonluk. Geldiğimiz günden beri yaptıklarımız ortada. Daha çok çalışacağız" dedi. 328 delegenin tamamının oyunu alan Çetin, örnek bir kulüp haline gelmek için uğraş vereceklerini de sözlerine ekledi.

TARAFTARA ÇAĞRI

Gazişehir Gaziantep Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Balıkesir maçını taraftar desteğiyle kazanmak istediklerini söyledi. Konukoğlu, "Taraftarlarımızla kazanmamız kolaylaşacak. O yüzden tüm Gazianteplileri ve futbola gönül vermiş hemşehrilerimizi pazartesi günü stadyuma bekliyoruz" sözleriyle çağrıda bulundu.

BİLET KAMPANYASI

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, yarın 1461 Trabzon'u konuk edeceği maçın bilet fiyatlarını 1 TL olarak belirledi. Yeşil-kırmızılılarda, maraton tribünü biletlerinin Onursal Başkan Feyzi İlhanlı tarafından satın alınarak Azrailler Grubu aracılığıyla taraftarlara ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.

DERELİOĞLU GİTTİ

TFF 2'inci Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği, Teknik Direktör Oktay Derelioğlu'nun sözleşmesini tek taraflı feshetti. Daha önce alacakları için hukuki yollara başvuran Derelioğlu, "Hak edişlerimizin talebi gerekçe gösterilerek talihsiz bir kararla sözleşmelerimiz feshedildi" ifadeleriyle kararı duyurdu.
  1. 8.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (07.12.18) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN