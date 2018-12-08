TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (07.12.18)
TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
Lider Gençlerbirliği'nde takım kaptanlarından Ahmet İlhan Özek ameliyat edildi. Sol kasığından başarılı bir fıtık operasyonu geçirdiği bildirilen tecrübeli oyuncu, devreyi kapattı. Ahmet İlhan, ikinci yarıda formasına kavuşacak.
ESKİŞEHİR SÜPER LİG'DE SÖZ SAHİBİ OLACAK
Es-Es'in Teknik Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'de söz sahibi olarak örnek alınacak bir kulüp haline geleceklerini belirtti. Çapa, "Genç futbolcular Eskişehir'in kurtuluşu olacak. Çok fazla hayale kapılmadan hedefler belirleyip, o doğrultuda ilerlemeliyiz" sözlerini sarf etti.
EROĞLU MAZERET İSTEMİYOR
Son haftalarda yakaladığı çıkışla play-off hattına yaklaşan Altınordu, bugün Adanaspor'u konuk edecek. Altay galibiyetinin anlam kazanması için kazanmaları gerektiğini ifade eden Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Hücum hattında önemli oyuncularımız olmayacak. Ancak mazeret üretmeyeceğiz, en iyi mücadeleyi göstereceğiz" dedi.
ÇETİN: KUPA İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ
Yarın lider G.Birilği'ni ağırlayacak Denizlispor'da yeniden başkan seçilen Ali Çetin, ilk hedefin şampiyonluk olduğunu söyledi. Gece gündüz bunun için çalıştıklarını vurgulayan Çetin, "İlk hedefimiz şampiyonluk. Geldiğimiz günden beri yaptıklarımız ortada. Daha çok çalışacağız" dedi. 328 delegenin tamamının oyunu alan Çetin, örnek bir kulüp haline gelmek için uğraş vereceklerini de sözlerine ekledi.
TARAFTARA ÇAĞRI
Gazişehir Gaziantep Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Balıkesir maçını taraftar desteğiyle kazanmak istediklerini söyledi. Konukoğlu, "Taraftarlarımızla kazanmamız kolaylaşacak. O yüzden tüm Gazianteplileri ve futbola gönül vermiş hemşehrilerimizi pazartesi günü stadyuma bekliyoruz" sözleriyle çağrıda bulundu.
BİLET KAMPANYASI
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, yarın 1461 Trabzon'u konuk edeceği maçın bilet fiyatlarını 1 TL olarak belirledi. Yeşil-kırmızılılarda, maraton tribünü biletlerinin Onursal Başkan Feyzi İlhanlı tarafından satın alınarak Azrailler Grubu aracılığıyla taraftarlara ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.
DERELİOĞLU GİTTİ
TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği, Teknik Direktör Oktay Derelioğlu'nun sözleşmesini tek taraflı feshetti. Daha önce alacakları için hukuki yollara başvuran Derelioğlu, "Hak edişlerimizin talebi gerekçe gösterilerek talihsiz bir kararla sözleşmelerimiz feshedildi" ifadeleriyle kararı duyurdu.
- 8.12.2018
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Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (07.12.18) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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