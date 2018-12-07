BUCA'DA KRİZ VA

Bucaspor'da, sorunlar bitmiyor. 2010-11 'de kupada 30 dakika forma giyen Pariente'nin, alacağı ödenmezse; puan silme ve küme düşme cezası için FIFA'ya başvuracağı belirtildi.



KOŞUKAVAK ÜMRANİYE'YE



Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, görevinden ayrıldı. Tecrübeli hocanın fikir uyuşmazlığı nedeniyle istifa ettiği belirtildi. İstanbul ekibinde, koltuk için ilk adayın Yalçın Koşukavak olduğu öğrenildi.



ELAZIĞ'IN ÖNÜ AÇILACAK



Ümraniye maçının hazırlıklarını sürdüren Elazığ'da, Teknik Direktör Orhan Kaynak umutlu konuştu. Kaynak, "Üç maçtır yenilmiyoruz. Haftaya kongrede yönetim oluşunca önümüz açılacaktır" ifadelerini kullandı.



DENiZLi KAPALI GiŞE



Yakaladığı çıkışla Süper Lig'e emin adımlarla ilerleyen Denizlispor, lider Gençlerbirliği'yle pazar günü evinde kapalı gişe oynayacak. Yeşilsiyahlı taraftarlar, zirve yarışındaki kritik 90 dakika öncesi satışa çıkan biletlerin tamamını 48 saat içinde tükendi. Karşılaşmada 15 bin kapasiteli Denizli Atatürk Stadı tıklım tıklım dolacak. 34 puanlı rakibini devirip aradaki farkı ikiye düşürmek isteyen Denizli'de, ağrıları bulunan Recep iyileşip takımla antrenmana çıktı.



KISA KISA... KISA KISA... KISA KISA...



TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Diyarbekirspor'da, İskender Eroğlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine Nevzat Türkoğlu getirildi. Türkoğlu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.



Daha önce 9 puanı silinen Manisaspor'a bir darbe daha geldi. Aylardır ödenmeyen elektrik borcu nedeniyle tesisler karanlığa gömüldü. Yönetim, borcu ödemek için kaynak arıyor.



Zonguldak Süper Amatör Ligi'ndeki, Kozlu Belediye-Filyos Ateşspor maçında hakeme kafa atan Ateşsporlu Yasin Akyıldız 20 maç ceza aldı. Akyıldız, kırmızı karttan sonra hakeme saldırmıştı.Altay, Es-Es'e konsantre oldu.



Kupada Kayserispor'a evinde 2-1 kaybeden Altay, Eskişehirspor'a konsantre oldu. Siyah-beyazlılar, rakibini devirmenin planlarını yapıyor. Öte yandan, Kayseri maçı sonrasında teknik direk Özden Töraydın'ı istifaya davet edilmesi şok etkisi yarattı. Töraydın, Altay'ı 1. Lig'e taşımayı başarmıştı.