Gençlerbirliği'nde Ahmet İlhan Özek ameliyat edildi
Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde takım kaptanlarından Ahmet İlhan Özek ameliyat edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Ahmet İlhan'ın sol kasığından başarılı bir fıtık operasyonu geçirdiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca Ahmet İlhan'ın devre arası kampında takımla çalışmalara başlayabileceği ve sezonun ikinci yarısında forma giyebileceği belirtildi.
- 7.12.2018 14:57
- Güncelleme: 7.12.2018 15:37
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9 ay sonra Yıldırım
Toplam 1
Yorum
Dost Geçen yıl B.Yıldırım GS maçında Fenerin üç penaltısını vermedi şampiyonluktan etti. Unutmadık.
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Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü Alper Boğuşlu
Toplam 1
Yorum
Dost Önce komoli yi gönderin.
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Trabzonspor'da Mete Kalkavan infiali!
Toplam 4
Yorum
Dost Hakemi şimdiden baskı altına almak. Böyle şeyler ülke futboluna zarar verir.
Gençlerbirliği'nde Ahmet İlhan Özek ameliyat edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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