Gençlerbirliği'nde Ahmet İlhan Özek ameliyat edildi
07 Aralık 2018, Cuma
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'nde ameliyat edildi

Gençlerbirliği'nde Ahmet İlhan Özek ameliyat edildi

1. Lig takımlarından 'nde takım kaptanlarından ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ahmet İlhan'ın sol kasığından başarılı bir fıtık operasyonu geçirdiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Ahmet İlhan'ın devre arası kampında takımla çalışmalara başlayabileceği ve sezonun ikinci yarısında forma giyebileceği belirtildi.

  1. 7.12.2018 14:57
  2. Güncelleme: 7.12.2018 15:37
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