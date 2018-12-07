Adana Demirspor'da hedef Giresunspor maçı
07 Aralık 2018, Cuma
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Demirspor'da hedef Giresunspor maçı

Adana Demirspor'da hedef Giresunspor maçı

Demirspor, 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

'nda M. ile 1-1 berabere kalan Demirspor, 1. Lig'in 15. haftasında 10 Aralık Pazartesi günü 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Giresunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Tesisleri'nde Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenmanda, Başakşehir ile oynanan karşılaşmada 11'de olan oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Oynamayan futbolcu ise 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Tesislere gelen mavi-lacivertli taraftarlar, idman öncesi Yılmaz Vural'ı yanlarına çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu. Vural, taraftarlarla bir süre sohbet ettikten sonra özçekim de yaptı.

  1. 7.12.2018 09:38
  2. Güncelleme: 7.12.2018 10:21
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