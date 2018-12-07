Adana Demirspor'da hedef Giresunspor maçı
Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda M.Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında 10 Aralık Pazartesi günü 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Giresunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Aytaç Durak Tesisleri'nde Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde yapılan antrenmanda, Başakşehir ile oynanan karşılaşmada 11'de olan oyuncular, rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Oynamayan futbolcu ise 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Tesislere gelen mavi-lacivertli taraftarlar, idman öncesi Yılmaz Vural'ı yanlarına çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu. Vural, taraftarlarla bir süre sohbet ettikten sonra özçekim de yaptı.
- 7.12.2018 09:38
- Güncelleme: 7.12.2018 10:21
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Yorum
rigby noldu kardeşim geçen hafta ortak açıklama yapıodunus hakemlerin arkasındayız diye! bence simdi hic konusmayın
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Yorum
özkan Federasyona belli olmaz yarın maçın stadını değiştirebilir es es liler fazla ümitlenmesin daha önce olduğu gibi saygılar.
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Yorum
hakkımızı yirsoun tff hiç tahrik unsuru yok mu.haksız penaltı var.bu takımın hakkı yenmiş bari bir maç inirim yapayım diyen yokmu.hakkımız yeniliyor.
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