TFF 1. Lig'de günün özeti
06 Aralık 2018, Perşembe
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1. 'de günün özeti

<a href="/index/tff?id=bf64b003-1929-4a78-b337-00acaee58dc7" class="" rel="tag">TFF</a> 1. <a href="/index/lig?id=5281a94c-954e-41d5-a6da-1a5d8af48b0d" class="" rel="tag">Lig</a>'de günün özeti

1. 'de yaşanan günün tüm gelişmelerini sizler için derledik.

Es-Es'te hedef 5 puan
Transfer tahtası kapalı olduğu için gençlerden kurulu bir kadroyla var olma savaşı veren Eskişehir'de Teknik Direktör Fuat Çapa, rotayı çizdi. Çapa, "Hedefimizi lige başlarken 15 puan olarak belirlemiştik ancak iç sahada alınan galibiyetler kamuoyunda beklentinin artmasına neden oldu. Biz de elimizden geleni yapıp alabildiğimiz en fazla puanı almak istiyoruz. İkisi iç sahada bir de deplasmanda maçımız kaldı. En az 4-5 puan alarak devre arasına girmek istiyoruz" diye konuştu.

Altınordu'da santrfor krizi
Spor Toto 1. 'in flaş ekiplerinden Altınordu'da Kemal Rüzgar'dan sonra Serdar Deliktaş'ın da sakatlanmasıyla Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Sefa Yılmaz'a forma vermeyi planlıyor. Altay maçında da Serdar'ın oyundan çıkmasıyla Sefa oynamıştı.

Hatay'da Boluspor mesaisi
Hatayspor, evindeki Boluspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman iki saat sürdü. Kupada Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de yer alan oyuncular yenileme idmanı yaptı.

Horoz'da seçim var
Spor Toto 1. 'de 2. sıradaki Denizlispor'da Başkan Ali Çetin'in listesini yenilemek için yapmayı planladığı olağanüstü seçimli genel kurul, bugün düzenlenecek. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'ndaki kongre saat 18.00'de başlayacak. Denizlispor'da çoğunluğun ilk oturumda sağlanması bekleniyor. Geçtiğimiz mayıs ve eylül aylarında da kongre yapan yeşil-siyahlılar, 7 ay içinde 3. kez sandığa gidecek.
  1. 6.12.2018
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