Elazığ'da sevinen yok
Ateş hattından çıkamayan Elazığ, İstanbul ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de çok zor günler geçiren Elazığspor, İstanbulspor'u konuk etti. Zorlu müsabaka golle başladı. Henüz 6. dakikada konuk ekip İstanbulspor, Halil Çolak'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk devre bu skorla tamamlandı. Parasını alamadığı için hafta içi oyuncuların ayrılmasını son anda engelleyen Elazığspor pes etmedi. 73. dakikada Lamine Diarra skora eşitliği getirdi. Müsabaka 1-1 sona ererken, ev sahibi 12 puanla ateş hattından çıkamadı. İstanbulspor ise puanını 17 yaptı.
- 3.12.2018
-
Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
-
Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
-
Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
Elazığ'da sevinen yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.