Elazığ'da sevinen yok

Spor Toto 1. Lig'de çok zor günler geçiren Elazığspor, İstanbulspor'u konuk etti. Zorlu müsabaka golle başladı. Henüz 6. dakikada konuk ekip İstanbulspor, Halil Çolak'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk devre bu skorla tamamlandı. Parasını alamadığı için hafta içi oyuncuların ayrılmasını son anda engelleyen Elazığspor pes etmedi. 73. dakikada Lamine Diarra skora eşitliği getirdi. Müsabaka 1-1 sona ererken, ev sahibi 12 puanla ateş hattından çıkamadı. İstanbulspor ise puanını 17 yaptı.