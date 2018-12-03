Elazığ'da sevinen yok
05 Mart 2019, Salı
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Elazığ'da sevinen yok

Elazığ'da sevinen yok

Ateş hattından çıkamayan Elazığ, İstanbul ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'de çok zor günler geçiren , İstanbulspor'u konuk etti. Zorlu müsabaka golle başladı. Henüz 6. dakikada konuk ekip İstanbulspor, 'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk devre bu skorla tamamlandı. Parasını alamadığı için hafta içi oyuncuların ayrılmasını son anda engelleyen Elazığspor pes etmedi. 73. dakikada Lamine Diarra skora eşitliği getirdi. Müsabaka 1-1 sona ererken, ev sahibi 12 puanla ateş hattından çıkamadı. İstanbulspor ise puanını 17 yaptı.

  1. 3.12.2018
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