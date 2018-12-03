Adım adım Gazi
Poepon (2), Kerim (2) ve Jefferson golleriyle 3 puana uzanan Gazişehir zirve yarışında iddialı duruma geldi. Giresun’un teselli golü Dauda’dan.
Gazişehir Gaziantep, zirve yolunda adım adım hedefine ilerliyor... İlk yarıda Rydell Poepon'un penaltı golüyle geriye düşen Giresunspor, 54'te Abiola Dauda'nın penaltısıyla karşılık verse de seyircisi önünde haftayı puansız kapaadı. İlk golün sahibi Poepon, 57'de Gazişehir'i yeniden öne geçirdi. 72'de oyuna giren Kerim Avcı, 7 dakika sonra farkı ikiye çıkardı: 1-3. Jefferson 87'de skoru 4-1'e geririrken, uzatmalarda bir kez daha sahneye çıkan Kerim, maçın skorunu belirledi: 1-5. Giresunspor, 85'te Uğur Arslan Kuru'nun ikinci sarıdan kızarmasıyla sahada 10 kişi kaldı.
'DOĞRUDAN SÜPER LİG'E'
Zirve yarışında potaya giren Gazişehir'in teknik patronu Mehmet Altıparmak, emin adımlarla hedeflerine ilerlediklerini belirterek şöyle konuştu: Amacımız play-off oynamadan, doğrudan Süper Lig biletini cebimize koymak. Şu ana kadar gösterdiğimiz performans, bu hedefimize ulaşacağımızı gösteriyor. Umarım başabiliriz.
- 3.12.2018
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Fenerbahçe'den Roberto Soldado'ya yeni sözleşme
Toplam 2
Yorum
borego bu kafayla giderseniz önümüzdeki senede nal toplarsınız.35 lik soldado yokluktan oynuyor.Fenere iki tane zımba gibi genç forvet lazım..
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Fenerbahçe'de M. Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Toplam 1
Yorum
fb lı rasko baba bız ışımıze bakarız sırada başakşehır var fazla söze gerek yok okadar
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Uğurcan devleşti
Toplam 2
Yorum
baksoy İyi ki sen varsın kalede yoksa saatli bomba olan TOURE ve HOSSENİ ' ye karşı kaleyi cengaverce koruyorsun ? Kov onları önünden yoksa ne zama
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