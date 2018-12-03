Adım adım Gazi

Gazişehir Gaziantep, zirve yolunda adım adım hedefine ilerliyor... İlk yarıda Rydell Poepon'un penaltı golüyle geriye düşen Giresunspor, 54'te Abiola Dauda'nın penaltısıyla karşılık verse de seyircisi önünde haftayı puansız kapaadı. İlk golün sahibi Poepon, 57'de Gazişehir'i yeniden öne geçirdi. 72'de oyuna giren Kerim Avcı, 7 dakika sonra farkı ikiye çıkardı: 1-3. Jefferson 87'de skoru 4-1'e geririrken, uzatmalarda bir kez daha sahneye çıkan Kerim, maçın skorunu belirledi: 1-5. Giresunspor, 85'te Uğur Arslan Kuru'nun ikinci sarıdan kızarmasıyla sahada 10 kişi kaldı.



'DOĞRUDAN SÜPER LİG'E'



Zirve yarışında potaya giren Gazişehir'in teknik patronu Mehmet Altıparmak, emin adımlarla hedeflerine ilerlediklerini belirterek şöyle konuştu: Amacımız play-off oynamadan, doğrudan Süper Lig biletini cebimize koymak. Şu ana kadar gösterdiğimiz performans, bu hedefimize ulaşacağımızı gösteriyor. Umarım başabiliriz.