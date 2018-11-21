Gençlerbirliği'ne ilk yenilgisini tattıran Balıkesirspor'da teknik direktör Giray Bulak, cuma günü oynayacakları Karabükspor karşılaşmasında dikkat olmaları gerektiğinin altını çizen Bulak, "Oyunu bozan, koşan, mücadele eden oyuncuları var. G.Birliği galibiyetinin önem kazanması için çok dikkatli olmalıyız. Maçı kazanmak için gereken her şeyi yapacağız. İstediğimiz gibi 3 puan almayı başarırsak çok daha iyi şeyler yapabileceğimiz bir süreç içerisine gireceğiz" ifadelerini kullandı.