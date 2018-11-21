Balıkesir'de hedef Karabük!
Balıkesir’de Giray Bulak, “G.Birliği zaferinin önem kazanması için Karabük’te dikkatli olmalıyız” dedi.
Gençlerbirliği'ne ilk yenilgisini tattıran Balıkesirspor'da teknik direktör Giray Bulak, cuma günü oynayacakları Karabükspor karşılaşmasında dikkat olmaları gerektiğinin altını çizen Bulak, "Oyunu bozan, koşan, mücadele eden oyuncuları var. G.Birliği galibiyetinin önem kazanması için çok dikkatli olmalıyız. Maçı kazanmak için gereken her şeyi yapacağız. İstediğimiz gibi 3 puan almayı başarırsak çok daha iyi şeyler yapabileceğimiz bir süreç içerisine gireceğiz" ifadelerini kullandı.
- 21.11.2018
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gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
Balıkesir'de hedef Karabük! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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