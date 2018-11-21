Balıkesir'de hedef Karabük!
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Balıkesir'de hedef Karabük!

    Balıkesir'de hedef Karabük!

    Balıkesir’de , “G.Birliği zaferinin önem kazanması için Karabük’te dikkatli olmalıyız” dedi.

    'ne ilk yenilgisini tattıran 'da teknik direktör , cuma günü oynayacakları karşılaşmasında dikkat olmaları gerektiğinin altını çizen Bulak, "Oyunu bozan, koşan, mücadele eden oyuncuları var. G.Birliği galibiyetinin önem kazanması için çok dikkatli olmalıyız. Maçı kazanmak için gereken her şeyi yapacağız. İstediğimiz gibi 3 puan almayı başarırsak çok daha iyi şeyler yapabileceğimiz bir süreç içerisine gireceğiz" ifadelerini kullandı.

    1. 21.11.2018
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