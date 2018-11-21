Adana Demirspor’da derbi hazırlıkları sürüyor
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    Demirspor’da derbi hazırlıkları sürüyor

    Adana Demirspor’da derbi hazırlıkları sürüyor

    1. Lig takımlarından Demirspor, Gazişehir FK ile oynadığı hazırlık maçının ardından maçı hazırlıklarına tekrar başladı.

    Bir günlük iznin ardından çalışmalara başlayan Demirspor, iki grup halinde çalışmalarını sürdürdü. Gazişehir FK maçına ilk 11'de başlayan oyuncular kuvvet salonunda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer grup U21 Takımı ile antrenman maçında karşı karşıya geldi. Çağlar, Mete, Rüştü, Tayyib, Batuhan, Yiğit, Anderson, Djemousa, Kosecki, Musa ve 'den oluşan takım, U21 takımıyla 3-3 berabere kaldı. As takımın gollerini Djemousa (2) ve Mehmet Kaan Türkmen kaydetti.

    bugün 16.00'da yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 21.11.2018 10:38
    2. Güncelleme: 21.11.2018 11:26
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