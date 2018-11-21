Adana Demirspor’da derbi hazırlıkları sürüyor

Bir günlük iznin ardından çalışmalara başlayan Adana Demirspor, iki grup halinde çalışmalarını sürdürdü. Gazişehir FK maçına ilk 11'de başlayan oyuncular kuvvet salonunda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer grup U21 Takımı ile antrenman maçında karşı karşıya geldi. Çağlar, Mete, Rüştü, Tayyib, Batuhan, Yiğit, Anderson, Djemousa, Kosecki, Musa ve Kaan Türkmen'den oluşan takım, U21 takımıyla 3-3 berabere kaldı. As takımın gollerini Djemousa (2) ve Mehmet Kaan Türkmen kaydetti.

Adana Demirspor bugün 16.00'da yapacağı antrenmanla Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.