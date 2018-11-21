Adana Demirspor’da derbi hazırlıkları sürüyor
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Gazişehir FK ile oynadığı hazırlık maçının ardından Adanaspor maçı hazırlıklarına tekrar başladı.
Bir günlük iznin ardından çalışmalara başlayan Adana Demirspor, iki grup halinde çalışmalarını sürdürdü. Gazişehir FK maçına ilk 11'de başlayan oyuncular kuvvet salonunda rejenerasyon çalışması yaparken, diğer grup U21 Takımı ile antrenman maçında karşı karşıya geldi. Çağlar, Mete, Rüştü, Tayyib, Batuhan, Yiğit, Anderson, Djemousa, Kosecki, Musa ve Kaan Türkmen'den oluşan takım, U21 takımıyla 3-3 berabere kaldı. As takımın gollerini Djemousa (2) ve Mehmet Kaan Türkmen kaydetti.
Adana Demirspor bugün 16.00'da yapacağı antrenmanla Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 21.11.2018 10:38
- Güncelleme: 21.11.2018 11:26
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
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Yorum
maho hiç inandırıcı gelmedi ünal beyin sözleri
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Trabzonspor evinin kralı!
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bülent sen buna evinin kralımı diyorsun
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Maç sonucu | Türkiye 0-0 Ukrayna | MAÇ ÖZETİ
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Yorum
Gslı Milli maç akşamı çiğ köfteciye girdim adamlar dizi seyrediyordu..Bitirdiniz..Hatta yok ettiniz..Her kimki buna çanak tutmuştur mutlu olsun..
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