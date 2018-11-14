Yılmaz Vural Adana Demirspor’la ilk antrenmanına çıktı
Adana Demirspor Kulübü Teknik Direktörü Yılmaz Vural, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Aytaç Durak Tesisleri'nde, kulüp oyuncularıyla bir araya gelen Teknik Direktör Yılmaz Vural, takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman sonrasında koşu ve koordinasyon çalışmasıyla son buldu.
Herve Kage ve Anderson hafif sakatlıkları nedeniyle salonda çalıştı. Pote milli takımda olduğu için antrenmana katılamadı, İsmail Konuk ise sakatlığı nedeniyle, Batuhan Karadeniz ve Murat Akın ise kadro dışı oldukları için antrenmanda yer almadı.
Öte yandan antrenmanı izlemeye gelen taraftarlar Yılmaz Vural'a sevgi gösterisinde bulunurken, Vural da taraftarları selamladı.
- 14.11.2018 20:01
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
Yılmaz Vural Adana Demirspor’la ilk antrenmanına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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