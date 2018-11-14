Yılmaz Vural Adana Demirspor’la ilk antrenmanına çıktı – Fotomaç – 14 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’la ilk antrenmanına çıktı

    Yılmaz Vural Adana Demirspor’la ilk antrenmanına çıktı

    Kulübü Teknik Direktörü , takımla ilk antrenmanına çıktı.

    Tesisleri'nde, kulüp oyuncularıyla bir araya gelen Teknik Direktör , takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman sonrasında koşu ve koordinasyon çalışmasıyla son buldu.
    Herve Kage ve Anderson hafif sakatlıkları nedeniyle salonda çalıştı. Pote milli takımda olduğu için antrenmana katılamadı, İsmail Konuk ise sakatlığı nedeniyle, ve Murat Akın ise kadro dışı oldukları için antrenmanda yer almadı.
    Öte yandan antrenmanı izlemeye gelen taraftarlar Yılmaz Vural'a sevgi gösterisinde bulunurken, Vural da taraftarları selamladı.

    1. 14.11.2018 20:01
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yılmaz Vural Adana Demirspor’la ilk antrenmanına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN