Denizlispor 12 haftada 25 puan topladı
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    12 haftada 25 puan topladı

    Denizlispor 12 haftada 25 puan topladı

    1. Lig’in güçlü ekiplerinden , oynadığı 12 karşılaşmada 25 puan toplayarak 3. sıradaki yerini koruyor

    Ligde 3. sırada bulunan 'da moraller yerinde. Yeşil-siyahlı ekip ligde oynadığı 12 karşılaşmanın 8'ni kazanırken, 1 maçta berabere kaldı.

    Denizlispor 3 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Denizlispor artı 9 averaj üstünlüğünü de koruyarak 25 puan ile ligin 3. sırasında bulunuyor. Yeşil-siyahlı ekip milli maç dolayısı ile ara verilen ligde 25 Kasım'da kendi evinde Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

    1. 14.11.2018 15:26
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