Denizlispor 12 haftada 25 puan topladı
Spor Toto 1. Lig’in güçlü ekiplerinden Denizlispor, oynadığı 12 karşılaşmada 25 puan toplayarak 3. sıradaki yerini koruyor
Ligde 3. sırada bulunan Denizlispor'da moraller yerinde. Yeşil-siyahlı ekip ligde oynadığı 12 karşılaşmanın 8'ni kazanırken, 1 maçta berabere kaldı.
Denizlispor 3 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Denizlispor artı 9 averaj üstünlüğünü de koruyarak 25 puan ile ligin 3. sırasında bulunuyor. Yeşil-siyahlı ekip milli maç dolayısı ile ara verilen ligde 25 Kasım'da kendi evinde Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.
- 14.11.2018 15:26
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
Denizlispor 12 haftada 25 puan topladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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