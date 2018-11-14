Yılport Samsunspor'un hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Sarıyer maçı hakkında değerlendirmede bulanan Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Sarıyer maçı 6 puanlık bir maç ama kaybedersek dünyanın sonu değil, kazanırsak da şampiyonluğu tescillemeyeceğiz. Sadece bir maç kazanmış olacağız" dedi.

Keçiörengücü maçında talihsiz bir mağlubiyet aldıklarını belirten Suat Çakır, "Hafta sonu kendi evimizde oynadığımız ve 2-1 kaybettiğimiz Keçiörengücü maçı bir kazaydı ve kaybettik. 12 haftadır 8 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetimiz ve 26 puanımız var. Hocamız Taner Taşkın'ı maç başı 2 puan hesabına göre yolumuzda emin adımlarla devam ediyoruz. Keçiörengücü maçında maç 2-1 iken ofsayttan sayılmayan golümüz verilseydi maçı çevirebilecek gücümüz vardı. Orada yan hakemin kurbanı olduk" diye konuştu.

Sarıyer maçında Yılport Samsunsporlu futbolculara güvendiklerini ifade eden Suat Çakır, "Hafta sonu İstanbul'da Sarıyer takımı ile karşılaşacağız. Bu maçta futbolcularımız sahaya çıkıp, puan ve puanlar almaya çalışacaklar. Bizde oyuncularımıza sonuna kadar güveniyoruz. İnşallah deplasmandan güzel bir skorla dönmeye çalışacağız. Taraftarlarımızı da bizi İstanbul'da yalnız bırakmayacaklarına eminim" şeklinde konuştu.