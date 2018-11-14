Boluspor, kalan maçlarını kazanmak istiyor
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    , kalan maçlarını kazanmak istiyor

    Boluspor, kalan maçlarını kazanmak istiyor

    'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, ligin ilk yarısında kalan 5 maçı da kazanarak, devreyi iyi bir şekilde kapatmak istediklerini belirtti

    Çarıkçı, yaptığı açıklamada, ligin 12. haftasında 26 puanla ikinci sırada yer aldıklarını kaydetti.

    Taraftarları önünde oynadıkları ve Denizlispor karşılaşmalarını kaybettiklerini hatırlatan Çarıkçı, rakiplerin de yenilmesiyle haftanın avantajlı takımının Denizlispor olduğunu söyledi.

    Çarıkçı, Denizlispor maçından ders alınması gerektiğine işaret ederek, bununla ilgili teknik heyetle görüştüklerini aktardı.

    Deplasmanda 25 Kasım'da oynayacakları maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade eden Çarıkçı, "Kimse endişe etmesin, iyi bir kadromuz var. Denizlispor maçının telafisini Gazişehir maçında yapacağız." diye konuştu.

    Çarıkçı, ligin ilk devresinin bitimine 5 maç kaldığını belirterek, "İlk devrenin kalan maçlarında en az 9-10 puan almamız gerekiyor. Onun peşindeyiz. Takımdan umutluyuz. İyi puandayız ama kalan maçları kazanarak devreyi iyi bir şekilde kapatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    1. 14.11.2018 13:30
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