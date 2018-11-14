Boluspor, kalan maçlarını kazanmak istiyor
Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkçı, ligin ilk yarısında kalan 5 maçı da kazanarak, devreyi iyi bir şekilde kapatmak istediklerini belirtti
Çarıkçı, yaptığı açıklamada, ligin 12. haftasında 26 puanla ikinci sırada yer aldıklarını kaydetti.
Taraftarları önünde oynadıkları Gençlerbirliği ve Denizlispor karşılaşmalarını kaybettiklerini hatırlatan Çarıkçı, rakiplerin de yenilmesiyle haftanın avantajlı takımının Denizlispor olduğunu söyledi.
Çarıkçı, Denizlispor maçından ders alınması gerektiğine işaret ederek, bununla ilgili teknik heyetle görüştüklerini aktardı.
Deplasmanda 25 Kasım'da oynayacakları Gazişehir Gaziantep maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade eden Çarıkçı, "Kimse endişe etmesin, iyi bir kadromuz var. Denizlispor maçının telafisini Gazişehir Gaziantep maçında yapacağız." diye konuştu.
Çarıkçı, ligin ilk devresinin bitimine 5 maç kaldığını belirterek, "İlk devrenin kalan maçlarında en az 9-10 puan almamız gerekiyor. Onun peşindeyiz. Takımdan umutluyuz. İyi puandayız ama kalan maçları kazanarak devreyi iyi bir şekilde kapatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
- 14.11.2018 13:30
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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