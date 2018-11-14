Boluspor, kalan maçlarını kazanmak istiyor

Çarıkçı, yaptığı açıklamada, ligin 12. haftasında 26 puanla ikinci sırada yer aldıklarını kaydetti.

Taraftarları önünde oynadıkları Gençlerbirliği ve Denizlispor karşılaşmalarını kaybettiklerini hatırlatan Çarıkçı, rakiplerin de yenilmesiyle haftanın avantajlı takımının Denizlispor olduğunu söyledi.

Çarıkçı, Denizlispor maçından ders alınması gerektiğine işaret ederek, bununla ilgili teknik heyetle görüştüklerini aktardı.

Deplasmanda 25 Kasım'da oynayacakları Gazişehir Gaziantep maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade eden Çarıkçı, "Kimse endişe etmesin, iyi bir kadromuz var. Denizlispor maçının telafisini Gazişehir Gaziantep maçında yapacağız." diye konuştu.

Çarıkçı, ligin ilk devresinin bitimine 5 maç kaldığını belirterek, "İlk devrenin kalan maçlarında en az 9-10 puan almamız gerekiyor. Onun peşindeyiz. Takımdan umutluyuz. İyi puandayız ama kalan maçları kazanarak devreyi iyi bir şekilde kapatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.