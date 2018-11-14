Altay’da Gençer’den büyük vefa
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    Altay’da Gençer’den büyük vefa

    Altay’da Gençer’den büyük vefa

    1. Lig’de Demirspor’u deviren Altay’da, tecrübeli savunmacı Gençer’in sakatlığını tam atlatmamasına rağmen sorumluluk alıp maça çıktığı öğrenildi

    Geçtiğimiz hafta sakat oyuncuların bir hayli fazla olduğu Altay, üstüne bir de zehirlenme vakası yaşayarak Demirspor maçı öncesinde şok üstüne şok yaşamıştı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gençer'in zorlu maçta forma giymesinin çok zor olduğu belirtilmişti. Deneyimli oyuncunun yerine forma giymesi beklenen Ulaş'ın zehirlenme olayından ağır olarak etkilenmesi sonucu yaklaşık 4 kilo kaybetmesi sonucunda hafta içinde takımla hiç idman yapmayan ve sakatlığı tam anlamıyla geçmeyen Gençer'in, oynamak istediğini teknik heyete ilettiği öğrenildi. Savunmada sorun yaşanmasına rağmen teknik heyetin deneyimli oyuncuyu oynatmak istemediği ancak Gençer'in zorlu maçta sahada olmak için ısrar ettiği ve maçında forma giydiği öğrenildi. Adana ekibinin deneyimli forveti Pote'yle birçok kez karşı karşıya gelen Gençer Cansev, başarılı bir performans sergileyerek takımın galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.

    "BİZE DE SÜRPRİZ OLDU"
    Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın, Gençer'in Adana Demirspor maçında oynamasının kendilerine de olduğunu söyledi. Töraydın, "Gençer sakatlığı sebebiyle hafta içinde bizimle idman yapamamıştı. Sakatlığının tam geçmemesi sebebiyle kendisine forma vermeyi düşünmüyorduk. Ancak Ulaş'ın olmaması ve Gençer'in bu maçta sahada olmayı çok istemesi sebebiyle forma giydi. Açıkçası bize de sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.

    1. 14.11.2018 12:35
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