1. Lig'de takımların yarısı teknik direktör değiştirdi
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    1. Lig'de takımların yarısı değiştirdi

    1. Lig'de takımların yarısı teknik direktör değiştirdi

    1. Lig'de 12. haftanın ardından değişikliğine giden takım sayısı 9'a yükseldi

    İlk değişikliğinin 4. haftadan sonra yaşandığı 1. Lig'de, ilk olarak Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz, 2-0 kaybettikleri Eskişehirspor maçının ardından istifa etti. Yılmaz'ın yerine Levent Açıkgöz getirildi.

    Ligde 6. haftanın ardından 'da görevinden ayrıldı. Arslan, Spor Toto ekibi Akhisarspor'un başına geçerken, Adanaspor'da göreve başladı.

    7. haftadan sonra ise Giresunspor'da Metin Diyadin'in yerine , Gazişehir 'te ise Yalçın Koşukavak'la yollar ayrılmasının ardından geldi.

    Denizlispor, 8. haftadan sonra yollarını ayırdığı 'nün yerine 'i getirdi.

    10. haftanın ardından Altay'da Alper Avcı'nın yerine geçen sezon ligde son 4 hafta görev yapan sportif direktör tekrar dümene geçti. Aynı haftada Afjet Afyonspor'da Serhat Gülpınar takımdan ayrıldı. Takımla 2 hafta maça çıkmayan Gülpınar'la yollar resmi olarak dün ayrıldı.

    Ligde 11 haftalık süreçte 13 puan toplayan Osmanlıspor'da 'la yollar ayrılırken, yerine daha önce Denizlispor'da görev yapan Osman Özköylü getirildi.

    Spor Toto 1. Lig'de son teknik adam ayrılığı 'da yaşandı. 12. haftada Altay'a 3-0 mağlup olan Adana temsilcisinde teknik direktör Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı. Kutlu'nun yerine getirildi.

    Bu 9 takımın dışındaki diğer ekipler Altınordu, Baltok, Boluspor, Eskişehirspor, Gençlerbirliği, Hatayspor, İstanbulspor, Tetiş Yapı Elazığspor ve Ümraniyespor teknik direktör değişikliği yapmadı.

    GEÇEN SENEDEN BERİ GÖREVE DEVAM EDENLER
    Ligde yer alan 18 ekipten 5'inde geçen seneki teknik adamlar bulunuyor.

    Altınordu'da , Balıkesirspor'da Giray Bulak, Boluspor'da Sait Karafırtınalar ve Hatayspor'da İlhan Palut'un yanı sıra Altay'da tekrar göreve gelen Özden Töraydın geçen sezon sonu olduğu gibi takımlarının başında yollarına devam ediyor.

    HÜSEYİN EROĞLU, 7 SEZONDUR GÖREVDE
    Altınordu'da 2012-2013 sezonundan bu yana görev yapan Hüseyin Eroğlu, takımın başında 7. sezonunu geçiriyor. Eroğlu, İzmir temsilcisini TFF 3. Lig'den 1. Lig'e kadar taşıdı.

    DAHA ÖNCE SÜPER LİG'E ÇIKARANLAR
    Ligde teknik direktörlük yapan isimler içinde 6 isim daha önce takımlarını Süper Lig'e çıkardı. Adanaspor'da Coşkun Demirbakan, Adana Demirspor'da Yılmaz Vural, Balıkesirspor Baltok'ta Giray Bulak, Denizlispor'da Yücel İldiz, 'te Mehmet Altıparmak, Giresunspor'da Hüseyin Kalpar daha önce takımları Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

    1. 14.11.2018 11:29
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