1. Lig'de takımların yarısı teknik direktör değiştirdi
Spor Toto 1. Lig'de 12. haftanın ardından teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı 9'a yükseldi
İlk teknik direktör değişikliğinin 4. haftadan sonra yaşandığı Spor Toto 1. Lig'de, ilk olarak Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz, 2-0 kaybettikleri Eskişehirspor maçının ardından istifa etti. Yılmaz'ın yerine Levent Açıkgöz getirildi.
Ligde 6. haftanın ardından Adanaspor'da Cihat Arslan görevinden ayrıldı. Arslan, Spor Toto Süper Lig ekibi Akhisarspor'un başına geçerken, Adanaspor'da Coşkun Demirbakan göreve başladı.
7. haftadan sonra ise Giresunspor'da Metin Diyadin'in yerine Hüseyin Kalpar, Gazişehir Gaziantep'te ise Yalçın Koşukavak'la yollar ayrılmasının ardından Mehmet Altıparmak geldi.
Denizlispor, 8. haftadan sonra yollarını ayırdığı Osman Özköylü'nün yerine Yücel İldiz'i getirdi.
10. haftanın ardından Altay'da Alper Avcı'nın yerine geçen sezon ligde son 4 hafta görev yapan sportif direktör Özden Töraydın tekrar dümene geçti. Aynı haftada Afjet Afyonspor'da Serhat Gülpınar takımdan ayrıldı. Takımla 2 hafta maça çıkmayan Gülpınar'la yollar resmi olarak dün ayrıldı.
Ligde 11 haftalık süreçte 13 puan toplayan Osmanlıspor'da Mustafa Reşit Akçay'la yollar ayrılırken, yerine daha önce Denizlispor'da görev yapan Osman Özköylü getirildi.
Spor Toto 1. Lig'de son teknik adam ayrılığı Adana Demirspor'da yaşandı. 12. haftada Altay'a 3-0 mağlup olan Adana temsilcisinde teknik direktör Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı. Kutlu'nun yerine Yılmaz Vural getirildi.
Bu 9 takımın dışındaki diğer ekipler Altınordu, Balıkesirspor Baltok, Boluspor, Eskişehirspor, Gençlerbirliği, Hatayspor, İstanbulspor, Tetiş Yapı Elazığspor ve Ümraniyespor teknik direktör değişikliği yapmadı.
GEÇEN SENEDEN BERİ GÖREVE DEVAM EDENLER
Ligde yer alan 18 ekipten 5'inde geçen seneki teknik adamlar bulunuyor.
Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Balıkesirspor'da Giray Bulak, Boluspor'da Sait Karafırtınalar ve Hatayspor'da İlhan Palut'un yanı sıra Altay'da tekrar göreve gelen Özden Töraydın geçen sezon sonu olduğu gibi takımlarının başında yollarına devam ediyor.
HÜSEYİN EROĞLU, 7 SEZONDUR GÖREVDE
Altınordu'da 2012-2013 sezonundan bu yana görev yapan Hüseyin Eroğlu, takımın başında 7. sezonunu geçiriyor. Eroğlu, İzmir temsilcisini TFF 3. Lig'den 1. Lig'e kadar taşıdı.
DAHA ÖNCE SÜPER LİG'E ÇIKARANLAR
Ligde teknik direktörlük yapan isimler içinde 6 isim daha önce takımlarını Süper Lig'e çıkardı. Adanaspor'da Coşkun Demirbakan, Adana Demirspor'da Yılmaz Vural, Balıkesirspor Baltok'ta Giray Bulak, Denizlispor'da Yücel İldiz, Gazişehir Gaziantep'te Mehmet Altıparmak, Giresunspor'da Hüseyin Kalpar daha önce takımları Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.
- 14.11.2018 11:29
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
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Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
1. Lig'de takımların yarısı teknik direktör değiştirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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