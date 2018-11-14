İlk teknik direktör değişikliğinin 4. haftadan sonra yaşandığı Spor Toto 1. Lig'de, ilk olarak Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz, 2-0 kaybettikleri Eskişehirspor maçının ardından istifa etti. Yılmaz'ın yerine Levent Açıkgöz getirildi.

Ligde 6. haftanın ardından Adanaspor'da Cihat Arslan görevinden ayrıldı. Arslan, Spor Toto Süper Lig ekibi Akhisarspor'un başına geçerken, Adanaspor'da Coşkun Demirbakan göreve başladı.

7. haftadan sonra ise Giresunspor'da Metin Diyadin'in yerine Hüseyin Kalpar, Gazişehir Gaziantep'te ise Yalçın Koşukavak'la yollar ayrılmasının ardından Mehmet Altıparmak geldi.

Denizlispor, 8. haftadan sonra yollarını ayırdığı Osman Özköylü'nün yerine Yücel İldiz'i getirdi.

10. haftanın ardından Altay'da Alper Avcı'nın yerine geçen sezon ligde son 4 hafta görev yapan sportif direktör Özden Töraydın tekrar dümene geçti. Aynı haftada Afjet Afyonspor'da Serhat Gülpınar takımdan ayrıldı. Takımla 2 hafta maça çıkmayan Gülpınar'la yollar resmi olarak dün ayrıldı.

Ligde 11 haftalık süreçte 13 puan toplayan Osmanlıspor'da Mustafa Reşit Akçay'la yollar ayrılırken, yerine daha önce Denizlispor'da görev yapan Osman Özköylü getirildi.

Spor Toto 1. Lig'de son teknik adam ayrılığı Adana Demirspor'da yaşandı. 12. haftada Altay'a 3-0 mağlup olan Adana temsilcisinde teknik direktör Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı. Kutlu'nun yerine Yılmaz Vural getirildi.

Bu 9 takımın dışındaki diğer ekipler Altınordu, Balıkesirspor Baltok, Boluspor, Eskişehirspor, Gençlerbirliği, Hatayspor, İstanbulspor, Tetiş Yapı Elazığspor ve Ümraniyespor teknik direktör değişikliği yapmadı.

GEÇEN SENEDEN BERİ GÖREVE DEVAM EDENLER

Ligde yer alan 18 ekipten 5'inde geçen seneki teknik adamlar bulunuyor.

Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Balıkesirspor'da Giray Bulak, Boluspor'da Sait Karafırtınalar ve Hatayspor'da İlhan Palut'un yanı sıra Altay'da tekrar göreve gelen Özden Töraydın geçen sezon sonu olduğu gibi takımlarının başında yollarına devam ediyor.

HÜSEYİN EROĞLU, 7 SEZONDUR GÖREVDE

Altınordu'da 2012-2013 sezonundan bu yana görev yapan Hüseyin Eroğlu, takımın başında 7. sezonunu geçiriyor. Eroğlu, İzmir temsilcisini TFF 3. Lig'den 1. Lig'e kadar taşıdı.

DAHA ÖNCE SÜPER LİG'E ÇIKARANLAR

Ligde teknik direktörlük yapan isimler içinde 6 isim daha önce takımlarını Süper Lig'e çıkardı. Adanaspor'da Coşkun Demirbakan, Adana Demirspor'da Yılmaz Vural, Balıkesirspor Baltok'ta Giray Bulak, Denizlispor'da Yücel İldiz, Gazişehir Gaziantep'te Mehmet Altıparmak, Giresunspor'da Hüseyin Kalpar daha önce takımları Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.