Gakgoş'tan müthiş zafer!
Elazığspor, yenik duruma düştüğü maçta Eskişehirspor’a şans tanımadı. Bordo-beyazlılar, Ahmet’in yıldızlaştığı karşılaşmada galibiyete uzandı
Taraftarı önünde Eskişehirspor'u konuk eden Elazığspor, 3 puanın sahibi oldu. Maça hızlı başlayan taraf konuk takımdı. 6. dakikada Mehmet'in pasına hareketlenen İbrahim, plase vuruşla ağları havalandırdı: 0-1. 32'de Tatos'un sağdan serbest vuruşu kullandı. İyi yükselen Ahmet, kafayla eşitliği sağladı: 1-1. 47'de Tatos bu kez soldan serbest atışı kullandı. Mehmet Yiğit, kafa vuruşla fileleri sarstı: 1-2. 55'te Ahmet Aras sahneye çıktı ve o da kafa golüyle farkı ikiye çıkardı: 3-1. Son sözü 72'de İbrahim Halil söyledi ve karşılaşma 3-2 sona erdi.
- 12.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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