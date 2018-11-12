Taraftarı önünde Eskişehirspor'u konuk eden Elazığspor, 3 puanın sahibi oldu. Maça hızlı başlayan taraf konuk takımdı. 6. dakikada Mehmet'in pasına hareketlenen İbrahim, plase vuruşla ağları havalandırdı: 0-1. 32'de Tatos'un sağdan serbest vuruşu kullandı. İyi yükselen Ahmet, kafayla eşitliği sağladı: 1-1. 47'de Tatos bu kez soldan serbest atışı kullandı. Mehmet Yiğit, kafa vuruşla fileleri sarstı: 1-2. 55'te Ahmet Aras sahneye çıktı ve o da kafa golüyle farkı ikiye çıkardı: 3-1. Son sözü 72'de İbrahim Halil söyledi ve karşılaşma 3-2 sona erdi.