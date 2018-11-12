Gakgoş'tan müthiş zafer! – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Gakgoş'tan müthiş zafer!

    Gakgoş'tan müthiş zafer!

    , yenik duruma düştüğü maçta ’a şans tanımadı. Bordo-beyazlılar, Ahmet’in yıldızlaştığı karşılaşmada galibiyete uzandı

    Taraftarı önünde 'u konuk eden , 3 puanın sahibi oldu. Maça hızlı başlayan taraf konuk takımdı. 6. dakikada Mehmet'in pasına hareketlenen İbrahim, plase vuruşla ağları havalandırdı: 0-1. 32'de Tatos'un sağdan serbest vuruşu kullandı. İyi yükselen Ahmet, kafayla eşitliği sağladı: 1-1. 47'de Tatos bu kez soldan serbest atışı kullandı. Mehmet Yiğit, kafa vuruşla fileleri sarstı: 1-2. 55'te Ahmet Aras sahneye çıktı ve o da kafa golüyle farkı ikiye çıkardı: 3-1. Son sözü 72'de İbrahim Halil söyledi ve karşılaşma 3-2 sona erdi.

    1. 12.11.2018
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