Büyük Altay
Siyah-beyazlılar, dün Adana Demir karşısında şov yaptı. İzmir ekibi, 10 kişi tamamladığı maçta zafere uzandı. İki kez fileleri havalandıran Paixao da bu sezon 10 gole ulaştı
MAÇIN YILDIIZ PAİXAO
55'TE Serkan kale önüne ortaladı. Savunmadan ileri çıkan İbrahim Öztürk, farkı ikiye çıkardı: 2-0. 80'de Berk'in ortasında Yasin'den seken top üst direkten döndü. 90+2'de konta atağa çıkan Altay, Demir savunması dengesiz yakaladı. Paixao sert bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 3-0. Portekizli, gol sayısını da 10'a çıkardı.
HAKAN KUTLU GÖNDERILDI
Adana Demirspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdı. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Hakan Kutlu ile karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarını ayırdıklarını belirtti. Ayrıca Hakan Kutlu'ya şu ana kadar verdiği emek için teşekkür edildiğini ifade etti.
- 12.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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