Büyük Altay – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Büyük Altay

    Büyük Altay

    Siyah-beyazlılar, dün Demir karşısında şov yaptı. İzmir ekibi, 10 kişi tamamladığı maçta zafere uzandı. İki kez fileleri havalandıran Paixao da bu sezon 10 gole ulaştı

    Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında 'u konuk eden Altay, sahadan 3-0'lık zaferle ayrıldı. Taraftarı önünde bu sezon 2. galibiyetini alan İzmir ekibi, maça hızlı başladı. 8. dakikada Özgür'ün ortasına iyi yükselen Paixao, kafayla fileleri havalandırdı: 1-0. 10'da şutu direkte patlayan Özgür, 44'te ikinci sarıdan oyundan atıldı.

    MAÇIN YILDIIZ PAİXAO

    55'TE Serkan kale önüne ortaladı. Savunmadan ileri çıkan , farkı ikiye çıkardı: 2-0. 80'de Berk'in ortasında Yasin'den seken top üst direkten döndü. 90+2'de konta atağa çıkan Altay, Demir savunması dengesiz yakaladı. Paixao sert bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 3-0. Portekizli, gol sayısını da 10'a çıkardı.

    HAKAN KUTLU GÖNDERILDI

    Demirspor, teknik direktör ile yollarını ayırdı. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Hakan Kutlu ile karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarını ayırdıklarını belirtti. Ayrıca Hakan Kutlu'ya şu ana kadar verdiği emek için teşekkür edildiğini ifade etti.
    1. 12.11.2018
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