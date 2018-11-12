Altınordu'da Eroğlu memnun
Ümraniyespor'la 0-0 berabere kalarak galibiyet serisini 4 haftaya çıkarma fırsatını kaçıran Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, aldıkları 1 puanın iyi sonuç olduğunu söyledi
Zorlu bir deplasman maçı oynadıklarını ifade eden Hüseyin Eroğlu, "İç sahada güçlü bir takım. Gol pozisyonlarımız vardı; ancak son vuruşu yapamadık. Ümraniye'de kaybetmemek önemliydi. Bu puan kaybını gelecek haftalarda telafi edeceğiz" dedi. Şeytan'da sağ kanat Sefa, sarı kart cezalısı durumuna düştü. Altınordu, milli maç nedeniyle lige verilecek aradan sonra Afjet Afyonspor'u konuk edecek.
k istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 12.11.2018 15:24
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Konyaspor Rıza Çalımbay'la yollarını ayırdı
Toplam 1
Yorum
azer yılmaz vural ı alın bence.
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Büyük söz söyleme
Toplam 1
Yorum
acg Onur,Olcay,Onazi,Troure , İbanez,Sosa,Kuçka,Estepan,Burak ara trasferde gönderilmeli. Trabzonsporun selameti açısından.
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Kucka yolcu
Toplam 1
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şimal yıldızı kuckaya verdiğinizin yarısını, 1461 den iki gence verseniz, motor olur 90 dk. koşarlar !
Altınordu'da Eroğlu memnun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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