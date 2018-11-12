Altınordu'da Eroğlu memnun
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'da Eroğlu memnun

    <a href="/index/altinordu?id=e89874bc-5cec-4c0d-9054-339eb653e1db" class="" rel="tag">Altınordu</a>'da Eroğlu memnun

    Ümraniyespor'la 0-0 berabere kalarak galibiyet serisini 4 haftaya çıkarma fırsatını kaçıran 'da teknik direktör , aldıkları 1 puanın iyi sonuç olduğunu söyledi

    Zorlu bir deplasman maçı oynadıklarını ifade eden , "İç sahada güçlü bir takım. Gol pozisyonlarımız vardı; ancak son vuruşu yapamadık. Ümraniye'de kaybetmemek önemliydi. Bu puan kaybını gelecek haftalarda telafi edeceğiz" dedi. Şeytan'da sağ kanat Sefa, sarı kart cezalısı durumuna düştü. , milli maç nedeniyle lige verilecek aradan sonra Afjet Afyonspor'u konuk edecek.
    k istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    1. 12.11.2018 15:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'da Eroğlu memnun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN