Altınordu kayıpsız devam ediyor
Spor Toto 1. Lig’de Ümraniyespor deplasmanından beraberlikle dönen Altınordu, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı
Sezona istediği gibi başlayamayan ve ligin ilk 6 haftasından yalnızca 5 puan çıkaran Altınordu, son 6 haftada ise bambaşka bir görüntü çizdi. Ligin 6. haftasında sahasında Adana Demirspor'a tek golle kaybeden İzmir temsilcisi, o maçın ardından yenilgiyi unuttu. Son 6 maçtan 3 galibiyet çıkaran Altınordu, 3 kez de rakipleriyle puanları paylaşarak bu süreçte hanesine 12 puan yazdırdı. Hatayspor ve İstanbulspor ile berabere kalan kırmızı-lacivertliler; Eskişehirspor, Osmanlıspor ve Elazığspor'u devirdikten sonra Ümraniyespor ile golsüz berabere kaldı. Son 6 maçta rakip filelere 8 gol bırakan Hüseyin Eroğlu'nun öğrencileri, kalesinde yalnızca 4 gol görerek oldukça başarılı bir grafik çizdi.
Son haftalarda yakaladığı yükselişle puanını 17'ye çıkaran İzmir ekibi, 6. sırada bulunan Adana Demirspor ile arasındaki puan farkını 2'ye indirmeyi başardı. Milli araya moralli giren Altınordu, aradan sonra sahasında Afjet Afyonspor'u konuk edecek.
- 12.11.2018 13:11
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Konyaspor Rıza Çalımbay'la yollarını ayırdı
Toplam 1
Yorum
azer yılmaz vural ı alın bence.
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Büyük söz söyleme
Toplam 1
Yorum
acg Onur,Olcay,Onazi,Troure , İbanez,Sosa,Kuçka,Estepan,Burak ara trasferde gönderilmeli. Trabzonsporun selameti açısından.
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Kucka yolcu
Toplam 1
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şimal yıldızı kuckaya verdiğinizin yarısını, 1461 den iki gence verseniz, motor olur 90 dk. koşarlar !
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