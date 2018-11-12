Altınordu kayıpsız devam ediyor
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    kayıpsız devam ediyor

    <a href="/index/altinordu?id=559a8934-5bfb-46c0-8a25-66c07253227e" class="" rel="tag">Altınordu</a> kayıpsız devam ediyor

    1. Lig’de Ümraniyespor deplasmanından beraberlikle dönen , yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı

    Sezona istediği gibi başlayamayan ve ligin ilk 6 haftasından yalnızca 5 puan çıkaran , son 6 haftada ise bambaşka bir görüntü çizdi. Ligin 6. haftasında sahasında 'a tek golle kaybeden temsilcisi, o maçın ardından yenilgiyi unuttu. Son 6 maçtan 3 galibiyet çıkaran , 3 kez de rakipleriyle puanları paylaşarak bu süreçte hanesine 12 puan yazdırdı. Hatayspor ve İstanbulspor ile berabere kalan kırmızı-lacivertliler; , ve 'u devirdikten sonra Ümraniyespor ile golsüz berabere kaldı. Son 6 maçta rakip filelere 8 gol bırakan 'nun öğrencileri, kalesinde yalnızca 4 gol görerek oldukça başarılı bir grafik çizdi.

    Son haftalarda yakaladığı yükselişle puanını 17'ye çıkaran ekibi, 6. sırada bulunan ile arasındaki puan farkını 2'ye indirmeyi başardı. Milli araya moralli giren Altınordu, aradan sonra sahasında Afjet Afyonspor'u konuk edecek.

    1. 12.11.2018 13:11
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