Horoz doludizgin! – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Horoz doludizgin!

    Horoz doludizgin!

    hasretini dindirmek isteyen Denizlispor, deplasmanda ’u 2-1 yenerek dev bir adım attı. Horozlar, ’le birlikte 4’te 4 yaptı

    1. Lig'de 12. haftanın sonucu merakla beklenen Bolu- maçında gülen taraf deplasman ekibi oldu. Bolu'da İshak 27 ve 31'de gördüğü sarı kartlar nedeniye atıldı. 35'te Bolu'da Guido'nun ortasına ters vuruş yapan Aissati kendi filelerini havalandırdı: 0-1. 60'ta kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi. 69'da savunma arkasına sarkan , Denizli'yi 2-1 öne geçirdi. 88'de Bolu'dan Özgür'ün şutu direkten döndü ve maç bitti.

    KARA FIRTINALAR TRİBÜNE

    Bolu-Denizli maçının 69. dakikasında savunma arkasına sarkan Burak Çalık, Denizli'yi 2-1 öne geçirdi. Golün ofsayt olduğunu iddia ederek itirazda bulunan Bolu'nun hocası Sait Karafırtınalar, hakem tarafından tribüne gönderildi. Karafırtınalar Gazişehir maçında kulübede olamayabilir.
    1. 11.11.2018
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