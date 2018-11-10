Yıkılmaz gazi!
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Yıkılmaz gazi!

    Yıkılmaz gazi!

    ’dan 1 puan koparan Gazişehir Gaziantep, deplasmanda maç kaybetmeme serisini 5 maça çıkarırken üçüncü sıraya yükseldi

    1. Lig'de Gazişehir'in bileği bükülmüyor. 12. haftanın açılış maçında 'a konuk olan 'ın talebeleri, Oğulcan ile öne geçtiklerim mücadeleden 1 puanla ayrılmayı başardılar: 1-1. Ev sahibi ekibe beraberliği getiren golü Gökhan Sazdağı kaydetti. 22 puanla 3. sıraya yükselen Gazişehir, önümüzdeki hafta evinde 'u ağırlaycak.
    1. 10.11.2018
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