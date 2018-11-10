Töraydın: Tek hedef 3 puan – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Töraydın: Tek hedef 3 puan

    Töraydın: Tek hedef 3 puan

    Evinde ’u ağırlayacak Altay planlarını galibiyet üzerine yapıyor.

    Siyah-beyazlılarda geçen haftaki Gazişehir maçında sakatlanan ön libero 'nun forma giyemeyeceği açıklandı. Altay'da , Gençer ve Daf'ın da sakatlıkları sürüyor. 'ün durumu maç saatinde netleşecek. 'u yenerek milli maç nedeniyle lige verilecek araya moralli girmek istediklerini belirten Teknik Direktör Özden Töraydın, "Rakip iyi bir kadroya sahip. Zor bir maç olacak. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok" dedi.

    SÜPER LİG AŞKINA!

    Ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanarak 3. sıraya tırmanan Denizlispor, bugün 2. basamaktaki Bolu'ya konuk oluyor. Ziya'nın iyileştiği yeşil-siyahlılarda sakatlığı bulunan Cihan dışında eksik yok. Süper Lig hedefinde önemli bir 90 dakikaya çıkacak Horoz'da takımının başında çıktığı 3 maçı 9 puanla geçen Teknik Direktör , bu hafta da kazanmak istediklerini söyledi.
    1. 10.11.2018
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