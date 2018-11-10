Töraydın: Tek hedef 3 puan
Evinde Adana Demirspor’u ağırlayacak Altay planlarını galibiyet üzerine yapıyor.
SÜPER LİG AŞKINA!
Ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanarak 3. sıraya tırmanan Denizlispor, bugün 2. basamaktaki Bolu'ya konuk oluyor. Ziya'nın iyileştiği yeşil-siyahlılarda sakatlığı bulunan Cihan dışında eksik yok. Süper Lig hedefinde önemli bir 90 dakikaya çıkacak Horoz'da takımının başında çıktığı 3 maçı 9 puanla geçen Teknik Direktör Yücel İldiz, bu hafta da kazanmak istediklerini söyledi.
- 10.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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