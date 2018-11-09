Poepon'un hedefi büyük! – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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HEPSİ
    09 Kasım 2018, Cuma
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    'un hedefi büyük!

    Poepon'un hedefi büyük!

    Gazişehir Gaziantep’in Hollandalı forveti , sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istediğini, bunun için de daha fazla çalışacağını söyledi.

    Geçen sezon Bolu'da 16 gol atan 31 yaşındaki oyuncu, "Hedefe giden yolda destek olabilmek çok önemli. Forvetin sadece gol atıp atamadığıyla ilgileniliyor. İlk golümü geçen hafta attım. Umarım devamı gelir. Elimden geleni yapacağım" dedi.

    1. 9.11.2018
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