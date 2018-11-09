Poepon'un hedefi büyük!
Gazişehir Gaziantep’in Hollandalı forveti Poepon, sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istediğini, bunun için de daha fazla çalışacağını söyledi.
Geçen sezon Bolu'da 16 gol atan 31 yaşındaki oyuncu, "Hedefe giden yolda destek olabilmek çok önemli. Forvetin sadece gol atıp atamadığıyla ilgileniliyor. İlk golümü geçen hafta attım. Umarım devamı gelir. Elimden geleni yapacağım" dedi.
- 9.11.2018
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Serdar Aziz'den yumruk açıklaması!
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Yorum
Yersenkirşen Keşke Yiğithan'ı uzaklaştırmak için yaptığını kendi takım arkadaşların için yapsaydın. Bu kadar insan ceza almazdı.
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Babel ve Pepe fark yaratıyor!
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Yorum
Hasan YILDIRIM Babel çok iyi futbolcusun ama allah aşkına şu saç rengini eski haline döndür hiç yakışmıyor.Senden çok şeyler bekliyoruz bu sene şampiyon
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Benzia'dan ilk tepki geldi!
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Genç Benzia,Dirar,Silimani,Isla ya kim bunlar bu efsane formayı kimler giydirdi bu müsvettelerede bizi bu hallere soktular gönderin gitsinler
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