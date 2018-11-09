Giresun direniyor

Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, önemli olanın kulübü ayakta tutmak olduğunu ifade etti.

Bozbağ, "Herkesin şunu bilmesini istiyorum ki tüm kulüpler ayakta kalmaya çalışıyor. Memleketimizin takımını ayakta tutmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.