Samsun’da mutlu son – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    ’da mutlu son

    Samsun’da mutlu son
    2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren 'da dün önemli gelişmeler vardı. ekibi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 5 futbolcusuna imza attırdı. Tesislerde düzenlenen törende; Furkan Köse, Erkam, Furkan Yıldırım ve Oğuz, yeni sözleşmeleri imzaladı. Tedavisine devam edilen Ercan ise törene katılamadı.
    1. 8.11.2018
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